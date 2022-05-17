【第五波疫情】衞生署到疑爆疫東涌譚仔檢樣本　有市民稱打齊3針不憂染疫

▲ 東涌富東商場譚仔疑有初步確診。(曾秋文攝)

東涌富東商場譚仔雲南米線疑似爆疫，該店今日(17日)未有營業，衞生署逗留約半小時及檢走樣本【下一頁】。

蘇小姐表示，家住東涌映灣園，記者通知下才知道譚仔米線懷疑爆疫，今日雖然光顧毗鄰的快餐店，但也不擔心，因為自己已打齊3針，只要做好衛生防護，進食時不要隨便亂摸其他方就不會有問題，不擔心東涌有社區爆發，因為自己的映灣園已多次被圍封，對疫情已睇淡很多，加上又不是絕症，認為大家應該放鬆些及不用那麼緊張。

劉先生指，家住東涌裕東苑，印象中一個月前曾光顧過此間「譚仔米線」，此店舖環境衛生都沒有大問題， 自己快將打第3針疫苗，所以不大擔心。他又表示很多食肆都有零星的確診個案，所以很難去避免不光顧任何一間食店，笑說若然此店舖清潔消毒後，自己更應去幫襯，因為肯定沒有病毒殘留在舖內，所以應該更加安心。

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記者：曾秋文