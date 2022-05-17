【第五波疫情】觀塘御善私房菜再多9人染疫　有食客透露當日有慶功試食會

本港連續多日錄得200多宗個案，今（17日）新增328宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席疫情記者會。

歐家榮公布，早前爆疫的觀塘「御善私房菜」再多9人確診，包括一名職員，群組至今累計20宗個案，涉及一名職員及19名食客，部分人有病徵，大多於5月11日至13日發病。

他又說，有食客透露當日到訪的目的是因工作及朋友聚會，當時有試食會及慶功，部分人更曾除口罩吃東西，料因而爆疫。當局已掌握當日有43人曾訪，包括4名職員、2名負責人，他們均須做核酸檢測。

他續指，日前有食客稱只是上去取外賣，亦有部分人拒絕承認曾進食，在再追查後才有食客透露，發現當晚有食物提供，部分人不相識，亦有人逗留超過兩小時。

歐家榮又指，「御善私房菜」所領取的牌照是「食物製造牌」，當局亦已將相關情況通知食環署，以決定是否有進一步的行動。

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責任編輯：郭詩詩