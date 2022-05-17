【大學科研】中大研發新型液流電池　負20度仍可穩定運作逾1,200小時

▲ 第一作者博士生艾飛展示新型液流電池在攝氏25度的原型製作品。（中大提供）

香港中文大學工程學院成功研發一種新型活性電解液，讓高效能及高壽命的液流電池能在室溫及低至攝氏負20度的環境中運作。該液流電池的高功率密度達282.4 mW cm-2，於攝氏負20度仍穩定運作超過1,200小時，並能在極端天氣變動或低溫的環境中維持高電量及高電池壽命，是液流電池應用於儲存可再生能源的重大突破，詳情已刊登於權威學術期刊《Nature Energy》。

低溫環境對液流電池的挑戰

液流電池安全、能源儲存效能高，可大規模應用於斷續再生能源。然而，液流電池的電解液於冰點以下會結冰、反應減慢，令可再生能源電網的應用容易受極端天氣影響。目前研究最為成熟的的全釩液流電池在溫度下降時，其溶解度及反應速率會減慢，因此大部分商用的液流電池在低溫環境應用時，需採用價格較高及耗能較大的製熱系統。

理大新研發液流電池 低溫下穩定性及能量密度創新紀錄

機械與自動化工程學系副教授盧怡君領導的研究團隊，採用了一種嶄新活性物質—多電子雜多酸H6P2W18O62 (HPOM)，研發能在冰點以下提供高能量及耐用的液流電池，HPOM的凝固點低至攝氏負35度，並於負20度擁有高傳導率，是低溫環境下應用高能量密度液流電池的理想活性物質。

▲ 中大工程學院機械與自動化工程學系副教授盧怡君。（中大提供）

新型HPOM液流電池於攝氏負20度仍擁有高體積容量、破紀錄的穩定性超過800個生命周期及高功率密度，是首個具備實際應用條件的高能量低溫液流電池。

盧教授表示，研究團隊正部署進行大規模原型製作示範，目標是將成果商品化。以往於極端寒冷天氣地域難以開發大規模能源儲存系統，是次研究成果提供了新機遇，並推進研發穩定而高效能液流電池的發展。

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責任編輯：陳麗娜