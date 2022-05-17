【非禮表妹】涉3年間4度非禮表妹　18歲男生判感化1年 

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18歲男生涉於表妹11至13歲期間，多次於自己或對方家中非禮表妹，更曾強逼表妹為其口交，男生早前於高等法院承認非禮等4項控罪，今（17日）被判12個月感化令。辯方今求情指，表妹曾親吻被告，並稱被告是她最喜歡的人，因此被告對表妹錯誤幻想。

涉案被告現時18歲，他早前承認3項非禮及1項向16歲以下兒童作出猥䙝行為。案發於2018年7月至2020年11月8日期間，事主X當時11至13歲。

辯方今求情時指，被告的感化報告及心理報告等均十分正面，而X的父母今亦有到場支持被告，X更有為被告撰寫求情信，反映被告已獲X一家人原諒。報告又指，長期的感化及心理輔導將會有助被告更生。

法官判刑時指，X於為被告撰寫的求情信中要求法庭輕判被告，X亦不希望事件成為整個家庭的障礙。法官又引述被告的求情信指，被告對自己的行為感到悔疚和羞愧，他解釋因為X曾經親吻他，並指被告是她最喜歡的人，因此被告希望X成為他的女友。辯方又指被告只是出於青春期的好奇而犯案，而非利用表哥的身份欺負X。

法官又指本案案情嚴重，一般需判以即時監禁，但考慮到被告年輕，亦有真誠悔意，在遭家人質詢的時候即時坦承事件，法官相信心理輔導對被告的更生較為有利，因此決定判以被告12個月感化令，被告並需遵守一系列監管條件，包括只可在家長陪同下聯繫X等。

案情指，X與被告於案發的3年多期間，不時會到對方家中過夜，而被告就曾於睡覺時偷吻X，又對X上下其手，更曾強逼X為他口交。

記者：楊詠渝