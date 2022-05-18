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【超市大搜查】日本雜誌《LDK》實測5款洗衣機槽清潔劑　TOSHIBA去污力最強獲A+評級

15:27 2022/05/18

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熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

日雜《LDK》實測5款洗衣機槽清潔劑，TOSHIBA去污力最強獲A+評級。

洗衣機隱藏著看不見的陳年污垢，想衣物洗得乾淨，就要定期清潔洗衣機，市面有不少洗衣機槽清潔劑，哪款去污力最強？日本雜誌《LDK》早前測試了5個品牌的洗衣機槽清潔劑，比較它們的去污力，並整理出排名。

《LDK》指出，洗衣機槽清潔劑一般分為「含氯型」和「含氧型」，消費者可按平時使用的洗衣產品選擇洗衣機槽清潔劑。如使用合成洗滌劑黴菌容易附著在洗衣槽，因此建議使用含氯型」清潔劑，以溶解污垢兼殺菌，不過此類清潔劑多帶強烈味道；如使用皂基洗衣產品，建議使用含氧型」清潔劑，它透過鹼性泡沫清除污垢，沒有刺激性味道。

最新影片：

《LDK》這次搜羅了市面上5款「含氯型」洗衣機槽清潔劑，測試它們去除污垢的能力，點擊下圖看完整排名：

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同場加映：《LDK》比拼18款洗衣液+洗衣膠囊

近年洗衣液、甚至洗衣膠囊大行其道，《LDK》近日亦測試了18款洗衣液和洗衣膠囊，比拼其去污力、除臭力、使用感、性價比，以及防污能力，最終有兩款產品並列第一名。

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責任編輯：羅嘉欣

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