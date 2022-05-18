【追夢少女】唱歌6年因身型屢受忽視　「肉肉女孩」Chaya堅持信念變模特兒

▲ 兩位90後女生組成的Chaya。

燕瘦環肥，往往早有一套既定俗成的標準。90後女子組合Chaya的兩位女生，就覺常被主流審美觀排擠在外，但她們深信追夢之路不應該只有一度門。成員Carmen和Circle自小就喜歡唱歌和表演，之後在歌唱堂上認識後成為好友，同時因音樂老師指她們聲線很夾，在2016年二人便決定在正職外的工餘時間組成Chaya，並四出參加音樂比賽，開始了追夢之路。

追夢路上屢遇挫折

二人既沒有大公司的支援，亦欠缺名人的加持，有的只是一腔熱血。問她們唱歌的原因，答案亦十分直接。爽朗的Carmen坦言：「因為我是真心覺得自己聲音好聽，小學時參加歌唱比賽，看到台下的人靜靜地聽自己演唱，很喜歡受到注視的感覺，在成長過程中，唱歌可以讓我撫平挫折感，也可以去鼓勵別人，就更加喜歡這件事，我做任何事都是三分鐘熱度，唯獨唱歌是我一直去用心鑽研的興趣。」

▲ Chaya兩位個性開朗的90後女生：Carmen（右）、Circle（左）。（攝影：黃建輝）

身型嬌小的Circle就形容：「唱歌就像是一種環迴立體式的感動，當我用演繹找打動觀眾，而觀眾的感受也回送至我身上，我嘗試過此種觸動，所以就想一直追求這種感覺。」至於組合名Chaya的意思，二人解說來自希伯來文，意即活力、明亮，故她們表演時也偏向穿黃色系衣服，希望容易得到注目。

6年來，Chaya參加過的大大小小音樂比賽，次數之多連她們也忘記，而且不少比賽需付報名費，平均大約$50至$200，可說每次都要課金出賽。當然她們也試過在比賽上獲獎，但更多是受到忽視甚至被嘲弄的時候。

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Carmen最印刻深刻的是：「記得有次在馬鞍山參加一個歌唱比賽的初選，我們用S.H.E.的《天灰》參賽，可是評審只用一句沒有娛樂性，連是否唱得不好都似是沒有資格評論，便被人淘汰了，當時真的很大打擊。」

Circle續說：「試過在另一個比賽，同樣有一個二人組合，唱的歌跟我們也一樣，而且表現只是一般，但可能外表上較吸引，是大眾會喜歡的類型，所以最後對方還是能夠入圍。」

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受打擊仍不放棄

在屢唱屢敗下，二人卻從沒有想過放棄。Carmen憶述：「曾經試過輸一個比賽後，心情很低落，不想回家，在樓下一直看著天空，不想去面對任何人，不過翌日睡醒，發現依然好喜歡唱歌，就算身在低谷，都想緊捉著最後一根火柴，在漆黑中發放少少微光。」Circle亦認同：「或者有日我們結婚生子後，不會再唱歌，但只要在這一刻還是可得到滿足感，這份回報已超過所有價值。」

二人其實也曾質疑，為何別人去比賽總是很容易，偏偏她們卻滿是波折。「我們經常去問人意見，究竟是選歌問題，還是哪裡不好？原來在外型看，別人會期待我是巨肺式，可是自己聲底並不雄厚，於是便造成了期望落差。」Carmen這樣說。

由此二人明白到在現今樂壇，根本沒有像她們般的組合可作參考，所以二人決定開始寫原創歌，希望走出自己的風格。

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學識接納自己

在追夢過程中跌跌撞撞之時，今年Chaya卻收到以加大碼模特兒作重點的「肉肉事務所」之邀約加入團隊，除可以提供更多幕前機會，並希望在社會推動身體自愛的信息。「最初我在IG收到這個私訊時，心裡也在想是否騙徒手法？」

Carmen坦言。「幸而Circle原來有朋友在這間公司工作，故覺得可以試試，便一齊去應徵，當然唱歌仍是我們的興趣，但如果有多一個機會，何不去嘗試呢？」

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現時模特兒公司為Chaya打造成「肉肉歌唱組合」，以Carmen和Circle本身童稚可愛的歌聲，鼓勵她們以兒歌風格改編悲傷歌曲，包括曾翻唱了鄭中基的《我代你哭》，以童真開朗的個性，表達以赤子童心來淡化成人世界的憂傷。

模特兒公司為她們的定位，亦像解開了內心的糾結。「面對不開心的事，如果能用小朋友的童真心態去看，其實有時不是大件事，只要願意放下世俗眼光，勇敢接納自己，就可以站起來。」Carmen坦誠的說。

Circle也很認同這份理念。「我中一起便再沒有高過，只有148cm，成長期時常覺自己像透明，似沒有人看到我，甚至因身高而流失機會，到上台參加比賽，也像常感受到別人的不友善和評頭品足的目光，但其實可能只是自己的內心枷鎖。可能很多女生也像我們一樣，因為外型而失去自信，其實不用跟別人去比較，要學識擁抱自己美麗的一面，無論如何，這個我始終都是我，可成為最自豪的一個我。」

▲ 今年獲邀成為「肉肉模特兒」，宣揚多元理念。

有意突破美麗定義

今年成立的亞洲加大碼模特兒公司「肉肉事務所」，由香港一間廣告營銷公司所創立，在香港和台灣籌組「肉肉模特兒」團隊，跳出培育模特兒和經紀管理的固有框架，挑戰傳統慣例，希望宣揚「美麗，不分輕重」（Beauty doesn't have a Weight Limit）信息。

創辦人希望以團隊擅長的公關及營銷知識，加上模特兒本身的專業演出及作品，推動身體自愛社會風氣。團隊在挑選模特兒時，除留意她們的外貌體態，亦看重內在才華，為每人尋找性格或才藝的獨特之處，並期望這些「肉肉女孩」有機會出現在天橋、雜誌、電影、音樂影片等更多不同平台。

記者：區家歷