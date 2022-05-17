【己所不欲】陳浩民夫婦自爆剩菜留給保姆吃　蔣麗莎：給2萬工資不是來享福

▲ 陳浩民與妻子直播時，又惹爭議。

現居內地的陳浩民與妻子蔣麗莎經常在網上開直播與粉絲互動。不過妻子的言論就不時惹火。日前兩夫婦在家中邊食飯邊直播期間，蔣麗莎爆出一句「打包剩菜俾保姆食」，就引來網民熱議。而面對網民批評，蔣麗莎就反駁：「我每個月花2萬工資是請保姆干活的，不是來享福，誰家顧保姆是用來養的？」

最近內地疫情持續升溫，身處上海的陳浩民就經常在家與妻子蔣麗莎一同直播。不過，但過往二人就曾因為直播室，說出「將餸菜倒掉」、「留剩飯俾保姆食」等，而屢屢受到網民熱議！

日前，二人再度於直播期間食飯，而蔣麗莎一度提醒丈夫要留剩菜給保姆，令其再次因「剩菜問題」引起熱議！不少網民都指出此舉不衛生，且不尊重保姆；並認為二人應先留菜給保姆，再開始進食。

此外，蔣麗莎曾透露，絕對不會容許保姆上枱食飯。這也令不少網民反感。蔣麗莎今次則主動反擊「我每個月花2萬工資是請保姆干活的，不是來享福，誰家顧保姆是用來養的？」，強調與保姆之間的賓主關係，「我不是不尊重保姆，我們給的工資在上海已經算高了！」

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網民亦翻舊賬，引述二人過往在節目中自爆因家中房間不足，所以保姆只能睡在梳化的情節。雖然蔣麗莎後來就回應稱，保姆已改為與其女兒一起睡，但網民卻不太相信。

另外，兩夫婦曾在直播大啖小龍蝦時，透露他們「不吃蝦頭、蝦尾，只會吸一點中間的味」，網民隨即留言批評二人非常浪費！而陳浩民立刻回應稱，擔心蝦頭以及蝦尾不乾淨；而性格直率的蔣麗莎就認為網民多管閒事，「我們一直都是這樣生活，也沒出現甚麼不好！」

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此外，昨日兩夫婦開直播時，竟在鏡頭前吵架，蔣麗莎更大罵丈夫陳浩民，誤將其煮給小朋友吃的麵全部吃光，「這給孩子煮的！這麼大人了，還跟小孩子爭食！」。陳浩民則無奈表示，「再煮就好了啊！」

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責任編輯：王明芳