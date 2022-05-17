【誤殺女兒】嚴重抑鬱婦誤殺16歲女兒囚4年　官指某程度屬有計劃行事

▲ 嚴重抑鬱婦誤殺16歲女兒囚4年。（資料圖片）

患嚴重抑鬱的54歲無業婦，於2019年10月中，稱因擔心16歲女兒感情事，於飲料落藥給女兒飲用後，再割其手腕及扼其頸致死。無業婦早前獲控方接納以精神失常減免刑責基礎承認誤殺罪，今（17日）於高院被判監4年。法官判刑時指，被告知道自己的作為，殺人行為某程度上屬有計劃，判刑須考慮到其責任及對公眾造成之危險。

被告郭蓮彩（54歲），原被控1項謀殺罪，控罪指她於2019年10月10日，謀殺女子徐樂頤。被告否認控罪，控方接納其因精神失常減免刑責基礎承認誤殺罪。

代表律師引述最新感化官報告指出，感化官指被告提及將事件歸咎於特首林鄭月娥，代表律師指感化官誤解說法，被告意指是當時香港的情況混亂，她仍願就事件負責任。代表律師強調被告病情嚴重，有類同案例以6年為起點，最終減刑至4年，望法官參考有關案例。

法官判刑時指，被告求情指已被還押2年半，現時毋須接受治療，對公眾亦不構成危險，要求判處即時獲釋刑期。

法官強調判刑須考慮到被告的責任及對公眾構成之危險，被告是死者的唯一照顧者，殺人事件亦非一時衝動。被告將安眠藥及抗抑鬱藥混入飲料給患有感冒的死者喝下，之後用刀割其手腕及勒其頸致死，被告警誡下承認知道藥物的副作用。

法官同意被告患有嚴重抑鬱，但被告知道自己的作為，她將藥物混入飲料令患感冒的死者飲用，殺人行為某程度上屬有計劃，最終令死者因窒息致命。

法官引用案例指，父母無權決定子女的生死，量刑須表達公眾對此行為之厭惡，以及須判以阻嚇性刑罰。至於被告對公眾之危險性，報告顯示被告的兒子對此仍不感安心，考慮到所有因素後，以6年為判刑起點，被告認罪，減刑至4年。

案發日早上，鄰居發現被告危坐單位窗邊，警員接報到場後，在單位內發現死者，床上有1柄染血生果刀。救護員發現死者已沒有脈搏，右手腕有4厘米刀傷。被告手腕亦受傷，送院期間提及「我殺咗我個女，我想同佢一齊死，我好亂」等說話。被告於錄影會面時向警方表示，死者患感冒，她遂將50粒安眠藥及抗抑鬱藥混入酒中，向死者稱是醫生處方的。

驗屍報告顯示，死者直接死因是被扼頸致死。醫療報告顯示，被告自2004年被診斷患嚴重抑鬱，有多次自殺紀錄，有需要時須服食抗抑鬱藥及安眠藥。案發時被告擔心女兒的感情問題，加上被告受當時社會事件影響，導致失眠及頭痛。精神科專家認為被告於案發時患嚴重抑鬱及有精神病病徵。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活

資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧