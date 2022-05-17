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下屆政府增設3副司長　每月人工有幾高？

政治 17:28 2022/05/17

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特首當選人李家超今日交代架構重組方案。（林宇翔攝）

行政會議今日通過架構重組方案，將會交予立法會審批。即將增設3名副司長，不會如司長般可獲提供官邸，也不能享有非實報實銷酬酢津貼，但每月薪酬也非常可觀，達到363,400元。

早前有獨立委員會，獲邀審視新副司長的薪酬待遇，建議副司長職級，屬於司長與局長間的層級，薪酬就定於律政司司長與局長的中間，比局長高1.75%，所以就定於約36.3萬元的水平。

未來的副司長月薪逾36.3萬元，附帶福利也與司長看齊，而薪酬每年會跟丙類消費物價指數變動調整，同其他政治委任官員安排一致。

其實，這個新設的副司長，與司長的月薪只是最少相差6,250元，事關下屆3名司長月薪，將介乎36.9萬元至39.6萬元，律政司司長月薪為369,650元、財政司司長月薪是382,600元，而政務司司長則最高人工，每月可獲396,000元。

另外，整個架構重組方案，涉及增添13名政治委任官員：3名副司長、2名局長、2名副局長及6名政治助理，也會開設57公務員職位，額外總薪酬開支，每年估計要逾9483萬元，較現屆政府方案增加了逾6196萬元。

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撰文 : 傅流螢

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