【我們的開學禮】馬浚偉與郭羨妮相隔11年再度合作 被讚凍齡冇變化
娛樂 17:46 2022/05/17
藝人馬浚偉近日正忙於拍攝電視電影《我們的開學禮》，除與劉心悠繼《宮心計2深宮計》後再度合作，令人期待外，更邀得多年沒有在幕前亮相的好友郭羨妮演出，認真有驚喜。
戲中郭羨妮更會飾演馬浚偉的前妻，兩個同樣被公認是好戲之人，相信必定擦出不少火花。
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二人相隔11年再度合作
今天（5月17日）馬浚偉便在社交平台分享與郭羨妮合照，原來二人今次是在2011年合作劇集《隔離7日情》後，相隔11年再度合作，難怪二人都感到很興奮，並留言：「當年《隔離七日情》的Christy和Calvin，今天終於在《我們的開學禮》再遇，實在開心又溫暖！歡迎郭羡妮加入我們這個大家庭！」
不少網民更大讚二人都是凍齡之人，樣子與11年前毫無變化。
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其實郭羨妮自於2015年拍畢劇集《無雙譜》後便與TVB約滿離巢，隨後，她於2011年與內地動作導演朱少傑結婚，翌年更為老公誕下一女，一家三口幸福美滿。
此後，她專心照顧家庭為重，甚少在幕前露面，故她今次能參與演出，令不少劇迷表示期待。
撰文 : TOPick柴犬出動