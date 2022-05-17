【打擊毒品】海關機場破逾8600萬疑K仔　拘5男

▲ 海關偵破逾 8600 萬元毒品案件。(黃傑偉攝)

海關今日（17日）表示，偵破逾8600萬元毒品案件，檢獲200公斤氯胺酮，拘5名男子。

海關指，在今年5月6日，於香港國際機場空運貨運站檢查一票由荷蘭到港，報稱電鑽貨物，在8箱貨物中檢獲約200公斤懷疑氯胺酮，市值8,600萬元，同日並拘捕兩名物流公司司機及跟車工人。

關員經過跟進調查，於5月16日在深水埗破獲一個毒品儲存及包裝中心，於單位內檢獲375克海洛英，市值36萬元及64萬元包括港幣、人民幣及日元，相信為犯罪得益，再拘捕3名相信為集團骨幹成員，年齡介乎44至62歲，本案為海關於近10年來破獲一宗最大單一以空運氯胺酮案件。

海關發現近期販運氯胺酮有上升趨勢，就2001年檢獲600公斤，至今年首4個月已檢獲225公斤，較去年83公斤高1.7倍。歐洲為主要氯胺酮出口地，今年有超過9成來自歐洲，亦以空運為入口途徑，就本案海關拘捕5名人士，相信3名為集團骨幹成員。近年販毒集團由螞蟻搬家改為以空運大量毒品到港，以逃避海關調查。

海關機場科關員於本年4月27日以風險評估，揀選檢查一批由荷蘭經台灣到港，報稱鑽孔器即電鑽貨物，由於由荷蘭出口電鑽貨物並不常見，及收貨公司可疑收貨記錄，關員5月6日打開該批共12箱貨物，在其中8箱內發現200包白色晶體貨物，經過快速測試證實為懷疑氯胺酮，海關於同日於貨運站拘捕兩名提貨男子，報稱37歲物流公司司機及23歲跟車工人，並將案件轉交毒品調查科跟進，被捕兩名物流公司男子暫准保釋候查。

調查發現貨件受一名男子委託物流公司派司機及跟車往提貨，男子其後要求物流公司將貨物儲存，物流公司遂將貨物貯於粉嶺一貨倉內，調查發現男子報稱公司地址於灣仔，於2018年成立，該批貨物為近兩年首批輸入貨物。

根據物流公司資料，收貨男子於4月27日貨物到港後，不斷更改派貨時間，直至5月15日收貨人再要求物流公司派貨，關員隨即部署監控派遞，於5月16日物流公司根據派貨地點將貨物送至大角咀一工廈外，其後一名男子手持收貨文件提貨，海關未有即時採取行動，至半使小時後一名男子駕車到場，將兩箱貨物放於尾箱後開車離開，關員隨即展開跟蹤。

私家車駛至深水埗一住宅大廈外，當第3名男子出現並協助司機將貨物搬上住宅單位上，關員隨即展開行動，在兩個地點拘捕該3名涉案男子，並在住宅單位再檢獲375克懷疑海洛英，市值36萬元及包裝工具，並於兩名被告人住址檢獲64萬元，包括港幣、人民幣及日圓，相信為犯罪得益，並檢獲少量氯胺酮、大麻花及冰毒。被捕3人年齡介乎44至62歲，兩人報稱無業一人報稱地盤工人。販毒集團不適繳付高昂倉租,及以不同收件人收貨，減少被捕風險逃避海關偵查。

海關毒品調查科機場調查科監督李文樂指，今次案件為海關今年第4宗檢獲接近或超過1億元毒品案件，已檢獲各類毒品近1.5噸，為去年516公斤的1.9倍，會繼續源頭打擊不遺餘力。重申販運毒品屬嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及終生監禁，切勿以身試法。

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記者：黃傑偉