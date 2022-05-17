【食物安全】小西灣散裝生餃子皮防腐劑苯甲酸超標　即令停售

食物安全中心今日（17日）公布，一個散裝生餃子皮樣本的防腐劑苯甲酸含量超出法例標準，正跟進事件。



中心指，透過恆常食物監測計劃，在小西灣一店鋪抽取上述樣本作檢測。結果顯示樣本含百萬分之六千八百八十的苯甲酸，超出法例標準的百萬分之一千。已知會涉事商戶上述違規事項，並指示其將受影響產品停售及下架。中心正追查有關產品的來源。



苯甲酸是一種防腐劑，屬低毒性。然而，長期過量攝入苯甲酸可能會影響健康，例如腸胃不適。提醒業界在食物內使用防腐劑須遵照《食物內防腐劑規例》（第132BD章）中的規定。如違反上述規例，一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。

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責任編輯：余思嵐