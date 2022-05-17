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【澳門雙屍案】34歲內地男疑兇湖南落網　2名死者初步沒有被侵犯痕跡

社會 17:35 2022/05/17

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34歲內地男疑兇湖南落網，2名死者初步沒有被侵犯痕跡。

澳門美高梅酒店本月7日發生雙屍案，兩具女屍全身赤裸，仰臥房間窗邊地上，頸項有明顯勒痕，死因有可疑，詳情即看【下一頁】。澳門司警表示疑犯已於湖南落網，2名死者均為30多歲的內地女子，初步沒有發現被侵犯的痕跡。

澳門司警今日（17日）交代案件最新發展時稱，34歲的內地男兇徒已在湖南被內地公安拘捕，至於是否移交至澳門，仍需與內地公安溝通。司警稱，2名30多歲被勒斃的內地女死者，其中1名涉及換錢黨，另1名懷疑提供性服務，初步沒有發現2名死者被侵犯痕跡，仍需進一步檢驗。

司警續指，兇徒在4月29日訪澳，曾租住多間酒店客房，其後刻意租用由他人登記的客房，他於本月5日晚上9時誘騙1名女子到酒店客房換錢，凌晨1時他到附近賭場用60多萬港元兌換籌碼賭博，全部輸清。至凌晨約4時再帶另1名女子進入酒店房間，男兇徒同日早上經關閘離開澳門。他在澳門活動期間曾戴假髮和帽。之後於本月7日凌晨由酒店職員揭發案件。

疑兇在澳門犯案後，逃至湖南，在內地公安部門協助下，今日上午將他拘捕，案情細節和他的作案動機，司警指仍需向內地公安了解。 

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記者：陳麗娜

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