【疫苗接種】6旬婦打針後心肌炎亡獲批疫苗保障金　專家指無法證實與疫苗接種有因果關係

▲ 去年一名66歲女子在接種復必泰疫苗後因心肌炎死亡，獲疫苗保障基金批出200萬元。（資料圖片）

去年一名66歲女子在接種復必泰疫苗後因心肌炎死亡，獲疫苗保障基金批出200萬元，為首次有死亡個案獲批保障金。即看：【下一頁】

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，有關個案涉及一名66歲女子，她於去年7月接種首劑復必泰的16天後離世，解剖證實死因是心肌炎，顯微鏡檢查顯示死者心臟有與病毒性心肌炎脗合的特徵，同時死者患有肺炎，亦是導致死亡的重要情況，而其心臟組織中也發現細小病毒基因。

他說，由於細小病毒感染是導致心肌炎的已知原因，專家委員會認為即使事件與疫苗接種有時間關聯，但無法證實心肌炎與疫苗接種有因果關係，個案亦已轉交港大再分析，而有關事件亦已於去年12月10日公布的《香港新冠疫苗的安全監察報告》交代詳情。

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責任編輯：郭詩詩