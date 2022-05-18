  • 25°C
香港時間 : 2022518日 (週三) 11:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【心律不正】驚慌緊張時心跳混亂可能是「早搏」　心臟科醫生：每10下心跳1下早搏或心衰竭

健康 11:06 2022/05/18

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

驚慌緊張時心跳混亂可能是「早搏」，心臟科醫生：每10下心跳1下早搏或心衰竭。

我們驚慌或緊張時，卜通卜通的心跳突然變得明顯，有時像被敲了一下，重力一頓。偶然如此屬正常，但有些人沒原因，時常感到心跳混亂，這有可能是早搏。顧名思義，早搏就是兩下心跳間距，隨後的一拍早跳了，就像一首本來很有節律的歌曲突然甩beat。患者可以無感覺，亦有可能感到心臟跳少了一下，有些則會感到心跳節奏混亂，或者突然心跳重力一頓。坊間有些說法，指可以透過電子手錶來偵測心率，揪出早搏，但始終這不是醫療儀器。如果你感到心跳不規則，最好還是見醫生和接受檢查，了解自己的心臟健康。

早搏並不罕見，這更是最普遍的心律不正現象。早搏的成因很多，有些人早搏是因為攝取了過量的咖啡因引起。有些人的早搏則源於心臟問題，例如患有心血管病（曾經心臟病發）、心肌炎、心功能衰退，都有可能引起早搏。

早搏可以透過心電圖偵測出來，但有些病人的早搏很「鬼鼠」，在一般的心電圖看不出來，要透過24小時心電圖，即是長時間監測心臟，才能被揪出。如發現有早搏，便要查找原因。如果並非心臟結構問題引起，可先行嘗試減少過量攝取咖啡因或影響心率的長期藥物，看看情況有沒有好轉。

治療方面，如果早搏與心臟結構沒有關係，沒有病徵， 可作觀察。如果病徵輕微，又並非心臟結構問題引起，醫生可處方藥物舒緩早搏；如檢查發現早搏與心臟結構問題有關，便要從「源頭」處理，這裡就不作詳談了。

有些病人早搏嚴重，例如早搏情況超過正常心率10%（即每十下心跳有一下早搏），甚至惡化至影響心臟功能，導致心衰竭，便應考慮接受「消融術」。這並非開胸手術，而是在心導管室內，於大腿內側的股靜脈進行穿刺，透過血管將電線導管送入心臟，消除一些發出不正常電信息的心臟細胞，將心律「撥亂反正」。手術一般效果理想， 病人術後需定期覆診，如心跳不再亂跳，便可重反正常生活。

最新影片：

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

撰文 : 盧家業醫生 香港港安醫院—司徒拔道 駐院心臟科顧問

心臟病 治療 健康問題 手術 咖啡 醫生

最高瀏覽

【尚食】于榮光習京劇出身拍港片入行　與初戀妻子離婚被平分5000萬元
17:49 2022/05/17
【尚食】于榮光習京劇出身拍港片入行　與初戀妻子離婚被平分5000萬元
【聲夢傳奇2】「翻版蓮姐」出身藝術世家　趙頌宜胞兄為《造星III》冠軍折骨Ben
11:35 2022/05/17
【聲夢傳奇2】「翻版蓮姐」出身藝術世家　趙頌宜胞兄為《造星III》冠軍折骨Ben
【移民外國】全家月入4萬夫擬移民給子女更好教育　港媽憂搵唔到食雙方冷戰
12:16 2022/05/17
【移民外國】全家月入4萬夫擬移民給子女更好教育　港媽憂搵唔到食雙方冷戰