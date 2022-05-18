【心律不正】驚慌緊張時心跳混亂可能是「早搏」　心臟科醫生：每10下心跳1下早搏或心衰竭

▲ 驚慌緊張時心跳混亂可能是「早搏」，心臟科醫生：每10下心跳1下早搏或心衰竭。

我們驚慌或緊張時，卜通卜通的心跳突然變得明顯，有時像被敲了一下，重力一頓。偶然如此屬正常，但有些人沒原因，時常感到心跳混亂，這有可能是早搏。顧名思義，早搏就是兩下心跳間距，隨後的一拍早跳了，就像一首本來很有節律的歌曲突然甩beat。患者可以無感覺，亦有可能感到心臟跳少了一下，有些則會感到心跳節奏混亂，或者突然心跳重力一頓。坊間有些說法，指可以透過電子手錶來偵測心率，揪出早搏，但始終這不是醫療儀器。如果你感到心跳不規則，最好還是見醫生和接受檢查，了解自己的心臟健康。

早搏並不罕見，這更是最普遍的心律不正現象。早搏的成因很多，有些人早搏是因為攝取了過量的咖啡因引起。有些人的早搏則源於心臟問題，例如患有心血管病（曾經心臟病發）、心肌炎、心功能衰退，都有可能引起早搏。

早搏可以透過心電圖偵測出來，但有些病人的早搏很「鬼鼠」，在一般的心電圖看不出來，要透過24小時心電圖，即是長時間監測心臟，才能被揪出。如發現有早搏，便要查找原因。如果並非心臟結構問題引起，可先行嘗試減少過量攝取咖啡因或影響心率的長期藥物，看看情況有沒有好轉。

治療方面，如果早搏與心臟結構沒有關係，沒有病徵， 可作觀察。如果病徵輕微，又並非心臟結構問題引起，醫生可處方藥物舒緩早搏；如檢查發現早搏與心臟結構問題有關，便要從「源頭」處理，這裡就不作詳談了。

有些病人早搏嚴重，例如早搏情況超過正常心率10%（即每十下心跳有一下早搏），甚至惡化至影響心臟功能，導致心衰竭，便應考慮接受「消融術」。這並非開胸手術，而是在心導管室內，於大腿內側的股靜脈進行穿刺，透過血管將電線導管送入心臟，消除一些發出不正常電信息的心臟細胞，將心律「撥亂反正」。手術一般效果理想， 病人術後需定期覆診，如心跳不再亂跳，便可重反正常生活。

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