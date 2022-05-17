【遊日注意】日本宣布4個地方小型旅行團准入境　一文睇入境日本認可疫苗

▲ 日本政府宣布將開放4個地區的「小型旅行團」，預計將從5月下旬開放入境觀光。

日本放寬旅遊限制，宣布將開放4個地區的「小型旅行團」，預計將從5月下旬開放入境觀光，雖然此次放寬未涵蓋香港，但究竟入境日本有何要求？需接種多少劑疫苗？而哪種疫苗才受到認可？不妨參考下文了解更多。

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據《路透社》等外媒報道，首輪獲准到訪日本的4個地區，包括美國、澳洲、泰國和新加坡。旅行社必須呈交完整旅遊計畫，並有導遊陪同，而觀光地點也必須是日本官方同意的景點，入境後需嚴格按行程出行。

報道指出，觀光廳將對外國遊客實施防止感染對策，並訂定旅遊業者指南，新措施目的是為日本將來全面開放觀光作出準備。

所有到訪的旅客必須接種3劑疫苗，第3劑疫苗可混針。而以香港現時可供市民接種的疫苗中，僅復必泰疫苗為日本政府認可疫苗。

劑數 種類 第1、2針 輝瑞（復必泰）、阿斯利康（AstraZeneca）、莫德納（Moderna）或強生（Janssen）、印度Bharat Biotech、澳洲Novavax 第3針 輝瑞（復必泰）、莫德納（Moderna）、澳洲Novavax，可混針

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責任編輯：羅嘉欣