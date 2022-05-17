  • 24°C
香港時間 : 2022517日 (週二) 18:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
此為 hket App 限定文章
免費下載即享足本內容
前往
掃描開啟:

【遊日注意】日本宣布4個地方小型旅行團准入境　一文睇入境日本認可疫苗

17:44 2022/05/17

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

日本政府宣布將開放4個地區的「小型旅行團」，預計將從5月下旬開放入境觀光。

日本放寬旅遊限制，宣布將開放4個地區的「小型旅行團」，預計將從5月下旬開放入境觀光，雖然此次放寬未涵蓋香港，但究竟入境日本有何要求？需接種多少劑疫苗？而哪種疫苗才受到認可？不妨參考下文了解更多。

最新影片：

據《路透社》等外媒報道，首輪獲准到訪日本的4個地區，包括美國、澳洲、泰國和新加坡。旅行社必須呈交完整旅遊計畫，並有導遊陪同，而觀光地點也必須是日本官方同意的景點，入境後需嚴格按行程出行。

報道指出，觀光廳將對外國遊客實施防止感染對策，並訂定旅遊業者指南，新措施目的是為日本將來全面開放觀光作出準備。

所有到訪的旅客必須接種3劑疫苗，第3劑疫苗可混針。而以香港現時可供市民接種的疫苗中，僅復必泰疫苗為日本政府認可疫苗。

劑數 種類
第1、2針 輝瑞（復必泰）、阿斯利康（AstraZeneca）、莫德納（Moderna）或強生（Janssen）、印度Bharat Biotech、澳洲Novavax
第3針 輝瑞（復必泰）、莫德納（Moderna）、澳洲Novavax，可混針

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【遊日注意】日本5月內容許外國小型旅行團入境　首階段涵蓋4個國家
今日 14:08
【遊日注意】日本5月內容許外國小型旅行團入境　首階段涵蓋4個國家

你可能感興趣

【遊日注意】日本5月內容許外國小型旅行團入境　首階段涵蓋4個國家
今日 14:08
【遊日注意】日本5月內容許外國小型旅行團入境　首階段涵蓋4個國家
健康問題 疫苗 旅行團 日本

最高瀏覽

【移民百態】港童英文流利仍被嘲Chinky Eyes　面對歧視是移民考慮因素之一
10:00 2022/05/14
【移民百態】港童英文流利仍被嘲Chinky Eyes　面對歧視是移民考慮因素之一
【消委會】9款香腸相對低脂低鈉　不含影響生殖力的獸藥代謝物
13:40 2022/05/16
【消委會】9款香腸相對低脂低鈉　不含影響生殖力的獸藥代謝物
【靚仔歌手】網民選8大香港靚仔歌手　MIRROR成員沒一位能上榜？
16:01 2022/05/16
【靚仔歌手】網民選8大香港靚仔歌手　MIRROR成員沒一位能上榜？