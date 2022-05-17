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【小一報名】國際音小私立一條龍重視音樂教育　現正接受2023-24年度小一入學申請

中小學 16:39 2022/05/17

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國際音小現正接受2023-24年度小一入學申請。（經濟日報圖片庫）

私立的國際基督教優質音樂中學暨小學（簡稱國際音小），是全港首間一條龍的音樂中小學，創立於2003年，校舍位於鑽石山蒲崗村道。該校現正招收2023-24年度小一新生，有興趣的家長可於網上報名。

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國際音小採用母語教學，並相當重視音樂教育，學生在小學階段已開始接受正規而有系統的基礎音樂教育，包括音樂欣賞、音樂創作、器樂演奏及合唱訓練。此外，校方更在校園四周設置喇叭，播放各類音樂，培養學生的音樂素養。

校舍佔地7萬平方呎，配合音樂教育發展，校內設有70多個琴室及電子音樂創作室，亦有一間仿照維也納音樂廳的模式及比例建成、可容納800人的音樂廳。該音樂廳配備聲學反光板、迴聲廊及調音門，能細緻呈現音效，供學生一展所長。

國際音小2021-22年度小一學費為$60,000，分10期繳交。學校現正接受2023-24年度小一入學申請，家長可以填妥網上入學申請表（按此連結），並上載小一入學申請資料及報名費收據。該校小一面試將於6月17日（五）、6月18日（六）、6月24日（五）或6月25日（六）舉行。

招收2022-23年度插班生

此外，國際音小現正招收2022-23年度小一至中三插班生，家長可以填妥網上插班生入學申請表（按此連結），並上載報名費收據及入學申請資料。校方將會透過電郵，個別通知家長有關面試日期及安排。

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責任編輯︰王明芳

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