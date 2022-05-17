【抑鬱症】逾50%人疫下照顧長者患抑鬱症　1分鐘自測是否患病及早求助

▲ 1分鐘自測是否患抑鬱症

疫情下，照顧長者或病患者的壓力不小。本港近日有調查指，逾8成護老者在疫情下出現抑鬱症狀，其中逾50%人出現中度至重度抑鬱狀況，更有近10%成人曾經常出現或近乎每日出現自殘或自殺的想法。抑鬱症除了令患者情緒低落外，更會影響其身體機能。怎樣得知自己患上抑鬱症？

香港基督教服務處於2022年4月就「護老者疫下困境與壓力」 進行問卷調查，收集287份有效問卷。調查發現，逾一半受訪的護老者出現中度或以上抑鬱，並有近一成人曾經常出現或近乎每日出現「想到自己最好去死或者自殘」的想法。

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每100人中有3人患抑鬱

抑鬱症有多普遍？衞生署指出，本港每100名成年人，有3人是抑鬱症患者，但逾半數沒有尋求協助。抑鬱症病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。

抑鬱症沒有明顯表面徵狀，病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症很多時都是出自病人的感覺。但若果出現多項以下的症狀，而持續超過一段時間，並同時影響到正常生活（如工作和社交等），便可能是患上抑鬱症。

身體方面的徵狀

頭痛

失眠

身體虛弱、胸口感到翳悶/不適，甚至感到呼吸困難

腸胃不適/消化系統失調

失去活力，時常感到疲倦

多夢，睡醒後覺得好像沒睡過一樣

感到渾身骨痛

精神方面的徵狀

心情煩躁，易發脾氣

精神緊張，難以鬆弛

情緒低落，提不起勁

對事物失去興趣

腦海裏不停想著許多不愉快的事情

覺得自己沒有用，過份自卑或自責

難於集中精神

覺得將來沒甚麼希望

覺得不想做人/有自殺念頭

1分鐘自測是否患上抑鬱症

若你曾經持續兩星期，差不多大部份時間均出現5項或以上的徵狀（必須包括1或2），即有可能患上抑鬱症，宜及早求助。

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責任編輯：羅嘉欣