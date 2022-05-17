  • 24°C
香港時間 : 2022517日 (週二) 18:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抑鬱症】逾50%人疫下照顧長者患抑鬱症　1分鐘自測是否患病及早求助

健康 18:13 2022/05/17

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

1分鐘自測是否患抑鬱症

疫情下，照顧長者或病患者的壓力不小。本港近日有調查指，逾8成護老者在疫情下出現抑鬱症狀，其中逾50%人出現中度至重度抑鬱狀況，更有近10%成人曾經常出現或近乎每日出現自殘或自殺的想法。抑鬱症除了令患者情緒低落外，更會影響其身體機能。怎樣得知自己患上抑鬱症？

香港基督教服務處於2022年4月就「護老者疫下困境與壓力」 進行問卷調查，收集287份有效問卷。調查發現，逾一半受訪的護老者出現中度或以上抑鬱，並有近一成人曾經常出現或近乎每日出現「想到自己最好去死或者自殘」的想法。

最新影片推介：

每100人中有3人患抑鬱

抑鬱症有多普遍？衞生署指出，本港每100名成年人，有3人是抑鬱症患者，但逾半數沒有尋求協助。抑鬱症病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。

抑鬱症沒有明顯表面徵狀，病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症很多時都是出自病人的感覺。但若果出現多項以下的症狀，而持續超過一段時間，並同時影響到正常生活（如工作和社交等），便可能是患上抑鬱症。

身體方面的徵狀

  • 頭痛
  • 失眠
  • 身體虛弱、胸口感到翳悶/不適，甚至感到呼吸困難
  • 腸胃不適/消化系統失調
  • 失去活力，時常感到疲倦
  • 多夢，睡醒後覺得好像沒睡過一樣
  • 感到渾身骨痛

精神方面的徵狀

  • 心情煩躁，易發脾氣
  • 精神緊張，難以鬆弛
  • 情緒低落，提不起勁
  • 對事物失去興趣
  • 腦海裏不停想著許多不愉快的事情
  • 覺得自己沒有用，過份自卑或自責
  • 難於集中精神
  • 覺得將來沒甚麼希望
  • 覺得不想做人/有自殺念頭

1分鐘自測是否患上抑鬱症

若你曾經持續兩星期，差不多大部份時間均出現5項或以上的徵狀（必須包括1或2），即有可能患上抑鬱症，宜及早求助。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【情緒健康】日本知名諧星上島龍兵自縊身亡　拆解抑鬱徵狀1分鐘自測是否患病
14:33 2022/05/12
【情緒健康】日本知名諧星上島龍兵自縊身亡　拆解抑鬱徵狀1分鐘自測是否患病
【抗抑鬱】抗疫疲勞陷抑鬱情緒 營養師行超市推介含「開心營養素」食物
13:42 2022/04/11
【抗抑鬱】抗疫疲勞陷抑鬱情緒 營養師行超市推介含「開心營養素」食物
【創業追夢】240磅女生戰勝因減肥致抑鬱　創業開大碼時裝店︰肥都可以靚
13:36 2022/04/13
【創業追夢】240磅女生戰勝因減肥致抑鬱　創業開大碼時裝店︰肥都可以靚

你可能感興趣

【情緒健康】日本知名諧星上島龍兵自縊身亡　拆解抑鬱徵狀1分鐘自測是否患病
14:33 2022/05/12
【情緒健康】日本知名諧星上島龍兵自縊身亡　拆解抑鬱徵狀1分鐘自測是否患病
【抗抑鬱】抗疫疲勞陷抑鬱情緒 營養師行超市推介含「開心營養素」食物
13:42 2022/04/11
【抗抑鬱】抗疫疲勞陷抑鬱情緒 營養師行超市推介含「開心營養素」食物
【創業追夢】240磅女生戰勝因減肥致抑鬱　創業開大碼時裝店︰肥都可以靚
13:36 2022/04/13
【創業追夢】240磅女生戰勝因減肥致抑鬱　創業開大碼時裝店︰肥都可以靚
健康問題 抑鬱症 情緒病 失眠 壓力 自殺 頭痛

最高瀏覽

【移民百態】港童英文流利仍被嘲Chinky Eyes　面對歧視是移民考慮因素之一
10:00 2022/05/14
【移民百態】港童英文流利仍被嘲Chinky Eyes　面對歧視是移民考慮因素之一
【消委會】9款香腸相對低脂低鈉　不含影響生殖力的獸藥代謝物
13:40 2022/05/16
【消委會】9款香腸相對低脂低鈉　不含影響生殖力的獸藥代謝物
【靚仔歌手】網民選8大香港靚仔歌手　MIRROR成員沒一位能上榜？
16:01 2022/05/16
【靚仔歌手】網民選8大香港靚仔歌手　MIRROR成員沒一位能上榜？