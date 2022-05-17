【抑鬱症】逾50%人疫下照顧長者患抑鬱症 1分鐘自測是否患病及早求助
健康 18:13 2022/05/17
疫情下，照顧長者或病患者的壓力不小。本港近日有調查指，逾8成護老者在疫情下出現抑鬱症狀，其中逾50%人出現中度至重度抑鬱狀況，更有近10%成人曾經常出現或近乎每日出現自殘或自殺的想法。抑鬱症除了令患者情緒低落外，更會影響其身體機能。怎樣得知自己患上抑鬱症？
香港基督教服務處於2022年4月就「護老者疫下困境與壓力」 進行問卷調查，收集287份有效問卷。調查發現，逾一半受訪的護老者出現中度或以上抑鬱，並有近一成人曾經常出現或近乎每日出現「想到自己最好去死或者自殘」的想法。
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每100人中有3人患抑鬱
抑鬱症有多普遍？衞生署指出，本港每100名成年人，有3人是抑鬱症患者，但逾半數沒有尋求協助。抑鬱症病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。
抑鬱症沒有明顯表面徵狀，病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症很多時都是出自病人的感覺。但若果出現多項以下的症狀，而持續超過一段時間，並同時影響到正常生活（如工作和社交等），便可能是患上抑鬱症。
身體方面的徵狀
- 頭痛
- 失眠
- 身體虛弱、胸口感到翳悶/不適，甚至感到呼吸困難
- 腸胃不適/消化系統失調
- 失去活力，時常感到疲倦
- 多夢，睡醒後覺得好像沒睡過一樣
- 感到渾身骨痛
精神方面的徵狀
- 心情煩躁，易發脾氣
- 精神緊張，難以鬆弛
- 情緒低落，提不起勁
- 對事物失去興趣
- 腦海裏不停想著許多不愉快的事情
- 覺得自己沒有用，過份自卑或自責
- 難於集中精神
- 覺得將來沒甚麼希望
- 覺得不想做人/有自殺念頭
1分鐘自測是否患上抑鬱症
若你曾經持續兩星期，差不多大部份時間均出現5項或以上的徵狀（必須包括1或2），即有可能患上抑鬱症，宜及早求助。
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責任編輯：羅嘉欣