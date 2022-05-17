【危險駕駛】私家車大嶼山疑逆線行駛及未有收慢停車　59歲女涉危駕被捕

▲ (警方提供)

警方今日（17日）表示，一輛私家車於4月12日下午約4時50分，沿大嶼山嶼南道往大澳方向行駛，駛至近塘福村二十號外的斑馬線時，懷疑未有收慢停車及逆線行駛，並且在兩名過路中的男子身後近距離駛過，事件中無人受傷。



大嶼山警區區交通隊接手調查後，今日於東涌拘捕一名59歲姓黃本地女司機，稍後將票控涉嫌「危險駕駛」。



警方重申，上述危險駕駛行為嚴重危害行人及其他道路使用者的安全。違例者一經定罪，最高刑罰監禁三年及罰款二萬五千元。如屬首次被定罪，可被停牌至少六個月；再被定罪，則可被停牌至少兩年，另外須強制修習駕駛改進課程及記違例駕駛十分。

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責任編輯：余思嵐