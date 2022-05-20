【東京一轉】麗英拍《教束》後加入小薯茄　三考APA失敗未氣餒：天生樂觀

▲ 小薯茄旗下藝人鄧麗英憑歌寄意推出《東京一轉》。

新冠疫情影響全球，「旅行」這事在不知不覺間成為了奢侈品，上次的旅程仿如隔世，人人也期待能再次出走。

小薯茄旗下藝人鄧麗英最近推出新歌《東京一轉》，久未「返鄉下」的麗英憑歌寄意，跟隨音符去一次旅行，並與樂迷分享。

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做歌解思鄉情

麗英跟TOPick指這是疫情期間三、四年也沒去過旅行而產生出來的構思，「希望可以在短短的三、四分鐘的時間內，帶大家去一趟夢幻的日本之旅，排解思鄉的情緒。」

談到去旅行的意義，麗英說：「想找一個歇息的地方，或是找一個寄託，一個烏托邦，寄託在外地的地方。沒法去旅行或會令我們很壓抑、很不開心，但大家千萬不要失去盼望，我們要相信總有一天我們能去旅行。我們要保持一種熱誠和衝勁，好好地生活下去。」

小時候的麗英去旅行主要是想玩樂，「因為很多事物香港也沒有，去到外國地方嘗試新事物，好好體驗一下。人大了面對的事也多了，去外國就變成歇息的空間，可以在旅途中好好思考自己的人生。也是一種學習，了解當地的文化，跟別人交流一下，都是一個給自己好好冷靜或休息的時候。」

▲ （梁樂欣 攝）

疫情前很容易便能離港旅行，麗英謂：「那時去台灣可以即時飛，現在則有太多阻滯，之前去旅行實在太幸福了。」

她最喜歡是一次大阪之旅，「那次去大阪去了很多地方，無論是遊客會體驗的地方，或是深度遊去鄉村的地方。我真的很喜歡日本的建築，以前經常看動漫、日劇，都是會經常展示到場景，覺得有如置身於電影動漫的場景內。我嘗試了和服，旅程中甚麼也試了。」

音樂對她來說是其中一樣有助解渴的事物，「我喜歡聽J-pop，也有很強烈可以去日本的感覺，音樂有很多變化及很有故事性，聽的時候會感受到劇情發展會是如何，這是神奇之處。看動漫，日本一直也推出很多很好的動漫，可以令我想起在日本很美好的時光。」

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網台闖出新天

從小熱愛唱歌和演戲的麗英起初沒有想過成為YouTuber，「網上平台的彈性很高，創作很自由，可以自己寫劇本拍攝短劇，也可以自己做音樂，YouTuber既可滿足到做演員的夢想，也可滿足到成為歌手。只要肯去做，其實不怕沒人看。」

麗英曾修讀過兩年日文高級文憑課程，在學期間既會去Casting，也會到餐廳唱歌。

她憶述：「一次日文考試撞正了舞台劇，當時將整副心機都放進舞台劇內，然後沒有溫習過日文試，最終我不合格了。曾想過如果我放多些時間去溫習或許能獲得證書，但想清楚後覺得若然是這樣的話，可能那套劇便不會演得那麼好。」

她覺得：「這個取捨是我情願的，因為我較喜歡演戲那邊，考試任何時候考也可以，但機會失去了便不能再實現。」

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面對低潮

人生總有高低，麗英大方分享低潮期的經歷，「考了3次也考不入演藝，當時仍是剛剛中學畢業，直到修讀高級文憑時也沒有放棄考演藝，但因為當時的目光仍然很淺窄，做演藝就一定要走APA這條路，3次考不到的時候很不開心，有懷疑過自己是否在浪費時間，沒有天份去做這行。」

她一度考慮放棄追夢，「不如好好去讀書做份普通的文職就算了，不過幸好即使沒入演藝仍然在堅持，這真的要多謝自己。如果不是當時的決心，亦不會有現在。」

那時的她很失落：「考不到的時候有在家哭，覺得好似很難去做，做自己喜歡的事情也這麼難，那時年紀很小才這樣想。媽媽叫我不用灰心，鄧世昌老師也有安慰我，上了兩、三年Workshop，他們也很相信我，真的不要放棄自己喜歡的事，要堅持才會有希望。」

她直言：「首先天生樂觀，睡醒後基本上失去了七成的不開心。之後就是用排除法，真的很有用，特別是不知道自己想做甚麼的時候，排除法能篩選一些你不想的，留下的即使不是你很想的，但也不是你討厭的。」

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踏上銀行旅途

麗英於2019年開始入行，「幸好有個機會，中了《教束》的Casting，順利地加入了「小薯茄」並發展演戲和音樂事業。」

其家人很支持她追夢，不過她坦言工時不穩定令她難以陪伴身邊人，「我感覺到媽媽是有不開心的，但她明白，所以我唯一可做的就是跟她說今天在電視內可看見我，或者跟她說今天我出片，可去看看，便令她安心一點，算是跟她的一點接觸。」

她感謝比她大約10年的哥哥，「他很早便開始出來工作，壓力不在我身上，他幫助了我很多，多得他我才能做自己喜歡的事。」

問到如何報答媽媽？麗英回應：「如果能買樓當然亦會買，我也想跟家人一起住。媽媽對物質不是特別嚮往，她會想我抽更多時間陪伴她，如果可以，我會想和她一起去更多旅行，這樣會開心更多。」

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麗英加入小薯茄後約半年便開始多了工作機會，漸漸能平衝生活上的開支。

她說：「以前覺得做演藝是不能吃飯的，疫情令網上或這行變好了。我曾想過既然自己不能全職做演藝，倒不如做一份正職，再做其他與演藝相關的工作，總之不要放棄這事。就算做不到全職，也是生活上的調劑，令心情會好一點。」

▲ （梁樂欣 攝）

談到未來，麗英將會雙線發展，同時演戲和做音樂，「今年打算做自己很喜歡的J-pop風格，想今年推出約3首歌，全都是充滿J-pop氣息。第二首歌是自己作曲，充滿青春校園Feel，都是大家看動漫主題曲的那種感覺。」

她續說：「拍戲方面，現正拍攝一套ViuTV的劇集，大家可以期待一下，是一部很好笑的戲。還有KP的《阿媽有了第二個》，我和姜濤、Jer、毛姐、珈其一起拍攝的電影，希望今年會上。」

期望麗英為大家帶來不同的作品，展示她不同的一面。

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記者：梁樂欣