【JUPAS】理大周六辦網上課程諮詢日　續彈性處理下學年最低入學成績

▲ 香港理工大學於2022/23學年，繼續彈性處理JUPAS入學申請的最低成績。（香港經濟日報資料圖片）

應屆香港中學文憑試（DSE）考生完成考試，接著要計劃升學出路。香港理工大學（理大）將於本周六（21日）下午舉行「2022 理大聯招課程諮詢日: 入學攻略」，讓大學聯招（JUPAS）申請人了解最新課程資訊。而今年理大將繼續彈性處理JUPAS入學申請的最低成績。

理大今年繼續於網上舉行課程諮詢日，當日將有一場「入學攻略及面試技巧」網上講座，分享理大最新的入讀資訊和選科策略，以及入學面試的技巧和心得。各學院亦會安排網上課程講座及諮詢環節，讓學生了解心儀學科的入學要求、課程內容特色和學習生活。同場亦設有「入學聊天室」，參加者可於活動期間致電2333 0600，查詢入學相關資訊。

▲ 香港理工大學於本周六（21日）下午舉行「2022 理大聯招課程諮詢日: 入學攻略」。（有關機構提供圖片）

由2022/23學年起，除個別專項課程外，理大所有課程均會轉為學系組合課程（Departmental scheme-based admissions）。於新安排之下，學生報讀理大時會先選擇一個學系的組合課程，獲取錄入學後，首學年只需修讀相關學系的共同核心課程，直到二年級才決定主修科目，讓同學有充裕時間了解志向後，再作合適選擇。

大學亦致力培育「明日領袖」，以及於課程中提供切合現今社會所需的知識及技能，理大本科課程將於下學年起加入「人工智能和數據分析」（AIDA）及「創新及創業」（IE）兩大新元素，成為大學核心課程（General University Requirements）的一部分。另外，有興趣同學亦可選擇AIDA或IE作為副主修或副修。

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此外，理大於新學年將繼續彈性處理JUPAS入學申請的最低成績。報讀學位課程的學生如未能完全符合最低入學要求「3-3-2-2-3-3」（即中文及英文需達3級、數學及通識需達2級和兩科選修科需達3級或以上），若其中一科成績只較「3-3-2-2-3-3」低一級，理大仍會作酌情考慮，惟他們必須符合以下條件︰

1) 最佳五科成績達26分或以上；

2) 將理大學位課程在JUPAS入學申請中列為Band A選擇，即三個首選志願課程之一；及

3) 成功通過入學面試。

除了透過「學生運動員學習支援及入學計劃」（SALSA）及「傑出運動員推薦計劃」（OSRS）為體育人才提供升學途徑外，理大於下學年起，將會推展「專才招生計劃」（Special Talents Admission Scheme），為一些在體育、藝術及文化、社會服務和領導力，以及STEM學科等方面表現超卓，卻未能透過文憑試成績全面反映其才能的同學提供入讀機會。

所有報讀理大本科課程的學生，均可於申請時提交其學術以外成就並獲得考慮。理大亦鼓勵應屆DSE考生於改選時，將理大課程改為較優先的選項。理大將透過遴選委員會作出評審，並於6月份開始公布結果。

如欲參加聯招課程諮詢日講座，需【登入】活動網頁，並透過網上表格進行登記。有關課程資料，請【按此】瀏覽。

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責任編輯︰林綺玲