【動物守衛隊】偕沈殷怡參與野牛群保育工作　徐㴓喬幫忙清理垃圾身體力行愛護環境

▲ 沈殷怡和徐㴓喬主持ViuTV新節目《動物守衛隊》。

ViuTV新節目《動物守衛隊》由兩位主持沈殷怡（Shirley）及徐㴓喬（Asha）首次合作，節目內到訪不同專門為動物而設的店舖上班實習，例如流浪動物中心、珍禽異獸中心、動物醫院等等，體驗接觸不同類型的動物，學習專業方法來照顧動物的日常生活。

兩位從照顧動物的「生、老、病、死」體會生命可貴，宣揚愛惜每個生命的重要訊息。

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野牛群保育工作

今晚（17日）播出第二集，Shirley同Asha去到西貢郊區，跟隨西貢牛義工隊一起進行野牛群的保育工作。野牛們的聚居地寸草不生，牛群難以覓食，義工們為了不讓牠們餓死，便自發組隊定時定候提供新鮮植物及乾草到郊區供牠們食用。

義工們又會定期點算牠們的數目、檢查牠們的健康情況，以確保牠們安全。

▲ Shirley與Asha到西貢郊區，跟隨西貢牛義工隊一起進行野牛群的保育工作。

Shirley同Asha凡事親力親為，親身上陣採摘新鮮植物，並協助餵牛，更幫忙向露營的營友宣傳牛群保育知識。

兩女其後更幫忙清理遊客留下的種種垃圾，身體力行，說明愛護環境的重要性。

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