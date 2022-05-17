  • 24°C
香港時間 : 2022517日 (週二) 18:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【動物守衛隊】偕沈殷怡參與野牛群保育工作　徐㴓喬幫忙清理垃圾身體力行愛護環境

娛樂 15:01 2022/05/17

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

沈殷怡和徐㴓喬主持ViuTV新節目《動物守衛隊》。

ViuTV新節目《動物守衛隊》由兩位主持沈殷怡（Shirley）及徐㴓喬（Asha）首次合作，節目內到訪不同專門為動物而設的店舖上班實習，例如流浪動物中心、珍禽異獸中心、動物醫院等等，體驗接觸不同類型的動物，學習專業方法來照顧動物的日常生活。

兩位從照顧動物的「生、老、病、死」體會生命可貴，宣揚愛惜每個生命的重要訊息。

最新影片推介：林希靈陳安立專訪

野牛群保育工作

今晚（17日）播出第二集，Shirley同Asha去到西貢郊區，跟隨西貢牛義工隊一起進行野牛群的保育工作。野牛們的聚居地寸草不生，牛群難以覓食，義工們為了不讓牠們餓死，便自發組隊定時定候提供新鮮植物及乾草到郊區供牠們食用。

義工們又會定期點算牠們的數目、檢查牠們的健康情況，以確保牠們安全。

Shirley與Asha到西貢郊區，跟隨西貢牛義工隊一起進行野牛群的保育工作。

Shirley同Asha凡事親力親為，親身上陣採摘新鮮植物，並協助餵牛，更幫忙向露營的營友宣傳牛群保育知識。

兩女其後更幫忙清理遊客留下的種種垃圾，身體力行，說明愛護環境的重要性。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【明星寵物】徐㴓喬靠寄養貓走過事業低潮　Asha曾窮到退回八達通取$50退款救急
13:53 2021/11/09
【明星寵物】徐㴓喬靠寄養貓走過事業低潮　Asha曾窮到退回八達通取$50退款救急
【百大俊男美女】余德丞徐㴓喬獲提名角逐　Asha：一起身收到好多訊息
14:31 2022/04/07
【百大俊男美女】余德丞徐㴓喬獲提名角逐　Asha：一起身收到好多訊息
【動物守衛隊】與沈殷怡深夜到訪24小時動物醫院　徐㴓喬籲對寵物獻愛與責任
16:03 2022/05/13
【動物守衛隊】與沈殷怡深夜到訪24小時動物醫院　徐㴓喬籲對寵物獻愛與責任

你可能感興趣

【明星寵物】徐㴓喬靠寄養貓走過事業低潮　Asha曾窮到退回八達通取$50退款救急
13:53 2021/11/09
【明星寵物】徐㴓喬靠寄養貓走過事業低潮　Asha曾窮到退回八達通取$50退款救急
【百大俊男美女】余德丞徐㴓喬獲提名角逐　Asha：一起身收到好多訊息
14:31 2022/04/07
【百大俊男美女】余德丞徐㴓喬獲提名角逐　Asha：一起身收到好多訊息
【動物守衛隊】與沈殷怡深夜到訪24小時動物醫院　徐㴓喬籲對寵物獻愛與責任
16:03 2022/05/13
【動物守衛隊】與沈殷怡深夜到訪24小時動物醫院　徐㴓喬籲對寵物獻愛與責任
徐㴓喬 沈殷怡 ViuTV 綜藝節目 義工 娛樂人物職業 娛樂行業

最高瀏覽

【移民百態】港童英文流利仍被嘲Chinky Eyes　面對歧視是移民考慮因素之一
10:00 2022/05/14
【移民百態】港童英文流利仍被嘲Chinky Eyes　面對歧視是移民考慮因素之一
【消委會】9款香腸相對低脂低鈉　不含影響生殖力的獸藥代謝物
13:40 2022/05/16
【消委會】9款香腸相對低脂低鈉　不含影響生殖力的獸藥代謝物
【靚仔歌手】網民選8大香港靚仔歌手　MIRROR成員沒一位能上榜？
16:01 2022/05/16
【靚仔歌手】網民選8大香港靚仔歌手　MIRROR成員沒一位能上榜？