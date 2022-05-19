【平價養生】芽菜當造營養價值高　中醫師拆解4種常見芽菜功效

▲ 芽菜當造營養價值高，中醫師拆解4種常見芽菜功效。

芽菜是原生豆發芽後變成的食物，夏季更是其當造季節。芽菜口感清脆爽口、有營養且價錢便宜，是不少人喜愛吃的配菜。從中醫角度看，能配合體質食用，將營養價值最大程度發揮，就最好不過。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」Facebook專頁發文，拆解4種常見芽菜屬性及功效；並教用芽菜煮清熱下火湯水。

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1. 大豆芽（發物）

原生豆：黃豆（發物）；健脾利濕、除痛風患者外，任何體質適用。

功效：清熱解毒、利水消腫，適合濕熱體質。

富含維他命B12、胡蘿蔔素、核黃素、葉酸

2. 豌豆苗（豆苗）

原生豆：豌豆（三色豆中的青豆）；健脾和胃，適合脾胃虛弱及哺乳中產婦進食。

功效：清熱解毒，適合濕熱體質。

富含維他命C、葉酸

3. 綠豆芽（發物）

原生豆：綠豆；清熱解毒、利水消腫，適合濕熱體質

富含胡蘿蔔素、核黃素、葉酸

銀芽：綠豆芽去頭去尾後餘下的莖部；價貴。

4. 花生芽（發物）

原生豆：花生（發物）；補氣潤肺、健脾開胃，適合氣血虛食慾差及哺乳中產婦。

功效：清熱解毒、利水消腫，適合濕熱體質。

富含白藜蘆醇、纖維、微量元素

注意發物影響

醫師提醒，發物助邪，可引起舊患復發、新病加重；有暗瘡、皮膚疾病或易過敏人士避免食用。而生食芽菜要注意藏於莖葉的污垢，以免食物中毒；長幼及抵抗力差人士最好食熟芽菜。

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清熱下火湯

番茄大豆芽豆腐魚湯

作用：適合身體偏熱、口臭、喉嚨痛、生飛滋人士

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內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：張沛