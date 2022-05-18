【雙生陌生人XOPM】黃庭鋒入行遲33歲首當男一　自知輸在起跑線：我做足120%

▲ 黃庭鋒一次過連續兩套劇推出。

入行6年、TVB上位小生的黃庭鋒連續3年獲提名「飛躍進步男藝員獎」，無奈每次落空，他接受TOPick專訪坦言失望過、不開心過，但自知對手比自己強，反思自己憑甚麼可以去獲獎？

他在《雙生陌生人》演馬德鐘年輕版，劇中既要跳海又被車撞，他透露拍跳水戲是冬天，不過最怕不是天氣凍，而是他天生畏高：「跳嗰下好驚，震到唔敢跳，救生員都話要跳得好準，不過最後都放膽跳，拍劇就係嘗試一啲以前未做過的，畏高都係平時我要克服嘅！」

至於在另一套現已於mytv super上架的劇集《OPM》更是首當男一。

現年33歲的黃庭鋒，面對同樣是上位小生的周嘉洛、丁子朗等，別人20出頭就已當男一，相反他27歲才入行，自知起步比別人遲，時間不能追回來：「數字上一定是輸！」但自言不氣餒：「人哋做100%，我做足120%，加速自己的演技及主持技巧。」

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首當男一壓力爆煲

新劇《OPM》劇情講述金融界狼人為金錢去到最盡，問到首次做男主角感受，他說：「緊張到爆！未試過要處理咁多戲份，用一個月時間去做資料搜集，去揣摩角色。」

他並不停看里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）主演的電影《華爾街狼人》（The Wolf of Wall Street）偷師，並用1個月時間令自己投入角色。

黃庭鋒回憶首日開工就要爆喊：「導演要我用10分鐘將情緒推到好高位，好大壓力。」於是他有回想表姊當日離世的情景讓自己入戲：「記番起個幕醫院見佢嘅畫面，就著咗！不過之後仲有好多場喊戲，慢慢就拿捏得好少少，愈喊愈順。」

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好友張振朗點醒

可是黃庭鋒在《OPM》拍到一半時，出現好孤單感，有次相約好友張振朗去海傍研究劇本及分享感受，張振朗一句說話點醒了他：「係呀！演員係孤單」

黃庭鋒說：「原來不是我一個這樣想，那種孤單是你做男主角要處理很多戲份，你要HOLD晒整場戲，其他人可能只係做表情，Chur到好盡，即刻嗰吓又醒咗，原來條路唔係自己一個行，唔係完全一帆風順，都會有壓力。」

▲ 首當男一，34歲的黃庭鋒覺得自己起步比人慢，但他會努力去追！湯志遠攝

最想有代表作

黃庭鋒先後獲提名3次「飛躍進步男藝員獎」，但每次都只屬陪跑，坦言曾有失望、氣餒。

不過他覺得對手比自己強，別人是應該獲獎的：「我提名第一次只是主持，其餘4位都有劇，是演員，或者係有主持加演員，第2年我都只係主持，第3年就先有劇《把關者們》出，雖然外間都幾大迴響，不過始終戲份唔多，所以人哋攞係正常。」

他坦言今年一開始就做冬奧主持，過程非常艱辛，要在零下30度的天氣連續5日，隨時要等2至3個鐘，加上有新劇《雙生陌生人》及《OPM》推出，他期望再度獲提名，不再陪跑！

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目標攞視帝

說到丁子朗，周嘉洛20出頭就有男一的機會，今年已經34歲的他，有沒有覺得自己起步比別人慢？他說：「丁子朗、周嘉洛好年輕入行，亦都分別拎到男配及男飛躍，如果只係量度一個年齡的數字，咁我一定是遲入行，丁子朗19歲就入行，數字上真係冇得比，惟有睇吓可不可以加速自己成長步伐，人哋做100%，我做120%，我都為他們開心，20出頭就做男一，我20出頭仲係一舊飯。」

他堅定地續說：「現在最想有自己的代表作，觀眾想起角色就會想起他，又想挑戰動作戲，而最終極的目標就是攞視帝。」

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記者：陳麗薇