【人才流失】調查：未來5年料流失三成物理治療師　移居海外及退休成主要原因

▲ 香港物理治療學會料未來5年將有2至3成物理治療師流失。（香港物理治療學會提供）

香港物理治療學會今日（17日）舉行記者會，預計本港未來5年，將會流失二至三成的物理治療師，當中超過五成具有10年經驗，超過六成計劃退休或提前退休，近三成打算移居海外。學會要求政府調高物理治療師的起薪點，與其他須具備學士學位資歷的專業資格睇齊，公立醫院方面放寬晉升年資及改善待遇，並容許非政府機構可延長物理治療師的退休年齡。

移居海外及退休成香港物理治療師離開行業的主要原因

香港物理治療學會指出，根據食衞局數字，本港2040年將欠缺500名物理治療師，而根據非官方數據，物理治療師在公立醫院的流失率創新高超過10%，成為專職醫療部門之冠。

香港物理治療學會於去年10月至今年4月，透過會員問卷調查，訪問607名在港物理治療師，有26%受訪者預計5年內離開行業，當中公立醫院佔兩成半，超過五成具10年或以上經驗；非政府組織佔兩成，有六成超過10年經驗；私營機構佔三成，其中57%有10年經驗。受訪者有62%計劃退休或提前退休，27%打算移居海外，4%報稱照顧家人，有3%會轉行。

轉入私營機構物理治療師：曾身心俱疲

曾在非政府組織從事物理治療工作3年、現於私營機構任職物理治療師的黃冠峰憶述，在非政府組織工作時，因人手經常緊絀，很多時都要兼顧處理行政工作，而身為物理治療師，他希望將更多時間投放在臨床工作上，專注與病人溝通及共同建立復康計劃。另外，雖然政府已增加物理治療師學位以應付行業需求，但亦應改善其工作量及待遇，從而挽留更多人才於公立醫院及非政府組織工作，「而我見很多同業在公立醫院漸漸失去工作滿足感及感待遇不公，身心疲累，物理治療師在私人市場反而起薪較高，工作滿足感較大， 因此轉到私營機構而不考慮到公立醫院任職。」

學會會長彭耀宗指出，新入職物理治療師的起薪點於醫管局及社署的薪級表計算，仍維持在高級文憑資歷水平，而事實上，物理治療師教育水平已提升至學士學位超過27年，但起薪點只有30,235元，低於註冊護士的31,750元、言語治療師及營養科主任的33,350元，促請政府調高起薪點至學士學位。

香港物理治療學會副會長曾志聰則說，醫管局只著重關注醫生及護士流失的問題， 而未有正視物理治療師面臨人手嚴重不足。他認為醫管局長遠須要檢視物理治療師與病人的比例與擠迫的工作環境， 從根本改善工作滿意度，減低流失率。

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責任編輯：袁澍