  • 23°C
香港時間 : 2022517日 (週二) 20:13
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人才流失】調查：未來5年料流失三成物理治療師　移居海外及退休成主要原因

社會 18:45 2022/05/17

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

香港物理治療學會料未來5年將有2至3成物理治療師流失。（香港物理治療學會提供）

香港物理治療學會今日（17日）舉行記者會，預計本港未來5年，將會流失二至三成的物理治療師，當中超過五成具有10年經驗，超過六成計劃退休或提前退休，近三成打算移居海外。學會要求政府調高物理治療師的起薪點，與其他須具備學士學位資歷的專業資格睇齊，公立醫院方面放寬晉升年資及改善待遇，並容許非政府機構可延長物理治療師的退休年齡。

移居海外及退休成香港物理治療師離開行業的主要原因

香港物理治療學會指出，根據食衞局數字，本港2040年將欠缺500名物理治療師，而根據非官方數據，物理治療師在公立醫院的流失率創新高超過10%，成為專職醫療部門之冠。

香港物理治療學會於去年10月至今年4月，透過會員問卷調查，訪問607名在港物理治療師，有26%受訪者預計5年內離開行業，當中公立醫院佔兩成半，超過五成具10年或以上經驗；非政府組織佔兩成，有六成超過10年經驗；私營機構佔三成，其中57%有10年經驗。受訪者有62%計劃退休或提前退休，27%打算移居海外，4%報稱照顧家人，有3%會轉行。

轉入私營機構物理治療師：曾身心俱疲

曾在非政府組織從事物理治療工作3年、現於私營機構任職物理治療師的黃冠峰憶述，在非政府組織工作時，因人手經常緊絀，很多時都要兼顧處理行政工作，而身為物理治療師，他希望將更多時間投放在臨床工作上，專注與病人溝通及共同建立復康計劃。另外，雖然政府已增加物理治療師學位以應付行業需求，但亦應改善其工作量及待遇，從而挽留更多人才於公立醫院及非政府組織工作，「而我見很多同業在公立醫院漸漸失去工作滿足感及感待遇不公，身心疲累，物理治療師在私人市場反而起薪較高，工作滿足感較大， 因此轉到私營機構而不考慮到公立醫院任職。」

學會會長彭耀宗指出，新入職物理治療師的起薪點於醫管局及社署的薪級表計算，仍維持在高級文憑資歷水平，而事實上，物理治療師教育水平已提升至學士學位超過27年，但起薪點只有30,235元，低於註冊護士的31,750元、言語治療師及營養科主任的33,350元，促請政府調高起薪點至學士學位。

香港物理治療學會副會長曾志聰則說，醫管局只著重關注醫生及護士流失的問題， 而未有正視物理治療師面臨人手嚴重不足。他認為醫管局長遠須要檢視物理治療師與病人的比例與擠迫的工作環境， 從根本改善工作滿意度，減低流失率。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：袁澍

相關文章

【遊日注意】日本宣布4個地方小型旅行團准入境　一文睇入境日本認可疫苗
今日 17:44
【遊日注意】日本宣布4個地方小型旅行團准入境　一文睇入境日本認可疫苗
【小一報名】國際音小私立一條龍重視音樂教育　現正接受2023-24年度小一入學申請
今日 16:39
【小一報名】國際音小私立一條龍重視音樂教育　現正接受2023-24年度小一入學申請
【抑鬱症】逾50%人疫下照顧長者患抑鬱症　1分鐘自測是否患病及早求助
今日 18:13
【抑鬱症】逾50%人疫下照顧長者患抑鬱症　1分鐘自測是否患病及早求助
【危險駕駛】私家車大嶼山疑逆線行駛及未有收慢停車　59歲女涉危駕被捕
今日 18:03
【危險駕駛】私家車大嶼山疑逆線行駛及未有收慢停車　59歲女涉危駕被捕

你可能感興趣

【遊日注意】日本宣布4個地方小型旅行團准入境　一文睇入境日本認可疫苗
今日 17:44
【遊日注意】日本宣布4個地方小型旅行團准入境　一文睇入境日本認可疫苗
【小一報名】國際音小私立一條龍重視音樂教育　現正接受2023-24年度小一入學申請
今日 16:39
【小一報名】國際音小私立一條龍重視音樂教育　現正接受2023-24年度小一入學申請
【抑鬱症】逾50%人疫下照顧長者患抑鬱症　1分鐘自測是否患病及早求助
今日 18:13
【抑鬱症】逾50%人疫下照顧長者患抑鬱症　1分鐘自測是否患病及早求助
移民 治療 醫生 護士 物理治療師 物理治療 公立醫院 行業 行政

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【移民百態】港童英文流利仍被嘲Chinky Eyes　面對歧視是移民考慮因素之一
10:00 2022/05/14
【移民百態】港童英文流利仍被嘲Chinky Eyes　面對歧視是移民考慮因素之一
【尚食】吳謹言舞者出身因腳傷退團　與許凱再續「延禧CP」前緣
17:45 2022/05/16
【尚食】吳謹言舞者出身因腳傷退團　與許凱再續「延禧CP」前緣
【娛圈喜事】林希靈陳安立從相遇相知相愛到相許　無懼考驗攜手步入新階段【有片】
18:52 2022/05/15
【娛圈喜事】林希靈陳安立從相遇相知相愛到相許　無懼考驗攜手步入新階段【有片】