【檢疫酒店】新增6間檢疫酒店　增加約2千間房月底起投入服務

▲ 新增6間檢疫酒店月底起投入服務，額外提供約2,000間房。（資料圖片）

政府今日（17日）公布新增6間指定檢疫酒店。有關酒店本星期內開始接受房間預訂，並由5月底起陸續投入服務，預計可額外提供約2,000間房間。即全港現時共有62間指定檢疫酒店，提供約22,000間房間。

政府早前公布由五月一日起按風險評估，適度調整入境防控措施。為應對預期持續增加的來港旅客數目，政府於4月25日發信邀請持有效牌照的酒店或旅館申請加入今輪（即第7輪）指定檢疫酒店計劃，以增加有關酒店房間的供應。有意參與計劃的酒店必須通過食物及衞生局和有關部門（包括屋宇署、機電工程署和衞生署）的審批，以確保酒店的設計、設施和工作流程符合疾病防控的要求。

政府發言人表示，有6間酒店經評估後可加入為指定檢疫酒店，將投入服務至今輪計劃在7月底結束為止。6間新增的指定檢疫酒店如下：

尖沙咀皇悅酒店

歷山酒店

悦品海景酒店‧觀塘

悦品酒店‧荃灣

香港諾富特世紀酒店

帝景酒店

發言人補充，政府亦正就其他酒店申請成為今輪指定檢疫酒店進行審批工作，完成有關工作後將再作公布。另有11間原為社區隔離設施並已轉作指定檢疫用途的酒店，已申請正式加入今輪指定檢疫酒店計劃，服務期可延長至7月底。政府指會定時更新指定檢疫酒店的名單及預訂情況，並上載至專題網站。

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記者：陳麗娜