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【家居塵蟎】一個枕頭套藏16種真菌　6招KO床單毛公仔塵蟎防敏感

15:27 2022/05/18

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不洗床單，就會與成千上萬蛛形生物共眠。

床單、被袋等寢具要勤洗勤換，否則滿佈塵蟎、真菌！英國有研究指出，若長期不洗床單，就會與成千上萬蛛形生物共眠。枕頭表面更含有大量真菌，一個枕套內含4至16種或以上真菌樣本。潮濕環境有助塵蟎生長，可致過敏性鼻炎、皮膚敏感等。TOPick綜合專家意見，整合6招去除家居塵蟎！

最新影片推介：

一個枕頭套有16種真菌

床單被舖可以很骯髒！曾有市民在網上發文，展示用除蟎機清潔床褥、被單、枕頭的相片。結果相當嚇人，即使被單、床單兩星期洗一次，間中會洗枕頭，仍清出大量污垢。

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「BUSINESS INSIDER」曾引述一項調查指，在年齡介乎18至25歲的美國單身男性中，有55%人士在一年內只會換4次床單。睡覺期間，人體每晚大概會掉落1,500萬個皮膚細胞，這些細胞會成為塵蟎的「食物」，因此愈長時間不洗床單，就會為塵蟎提供愈多「食物」，也會令塵蟎繁衍出愈多後代：「假如不洗床單，就會和成千上萬蛛形生物共眠。」

報道又引述英國曼徹斯特大學一項研究指，在10個定期使用了1.5至20年的枕頭樣本中，發現每個枕頭都含有大量真菌，當中以「煙麴黴」（Aspergillus Fumigatus）最常見，其中有樣本更鑑定出16種不同真菌，並且有上百萬個真菌孢子。這些真菌除了可引起過敏現象，還可感染肺部及其他器官，危害健康。

塵蟎可致暗瘡眼睛痕癢

塵蟎的糞便會產生一種蛋白質，可導致人體眼睛發紅、發癢、流鼻涕，更可引起其他類似感冒的症狀。若不定期清洗床單，並在睡前使用護膚品，這些護膚品就會轉移並堆積在床單上，堵塞毛孔，導致皮膚生暗瘡。

6招清除家居塵蟎

想清除家中的塵蟎，就要留意以下6點：

1. 毛公仔

香港過敏協會曾指出，毛公仔是塵蟎喜歡的地方，為了小朋友的健康，應定期清洗。

  • 建議：將毛公仔隔夜放在冰格24小時以上，可殺死塵蟎，然後清洗塵蟎的排泄物。

2. 寢具

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源早前接受TOPick訪問時指，枕頭、棉被和床褥都是塵蟎出現的重災區。睡覺時，人體會剝落皮屑或死皮，再加體溫，會令床上的蟎蟲得到養分。

建議：

  • 每天早上起床後，盡量攤開棉被，不要立即摺疊，好讓被面和被芯保持乾爽，減少濕氣累積，杜絕蟎蟲繼續滋生繁殖。
  • 每季把棉被、枕頭等床上用品「用陽光曬一曬」，以保持乾爽，並達至殺菌功效。
  • 枕頭、被套、床褥套等宜定期清洗更換。若枕頭發黃或發黑便應掉棄，因枕頭容易積藏頭皮屑，滋生蟎蟲。

3. 抽濕機

塵蟎需要吸收空氣中的水分生存，濕度達55%至75%有利牠們生長。

  • 建議：開抽濕機，保持家居濕度在50%以下，減慢塵蟎繁殖，或令牠們脫水而死亡。

4. 冷氣機

秋冬季節，家中冷氣機也會暫時休息，此時隔塵網會沾滿霉菌、污染物。

  • 建議：冬天過後，應徹底沖洗隔塵網。香港空調製冷業職工總會會務主任許錫強表示，為預防冷氣機傳出臭味，建議每隔1至2個月為冷氣機消毒殺菌。

5. 地毯

地毯容易成為塵蟎的溫床。

  • 建議：盡量避免使用。若家中有地毯，應定期用60°C清水清洗。

6. 窗戶

多打開窗戶，讓空氣流通，降低室內濕度。

另外，台灣毒理學專家招名威教授曾於其facebook專頁分享減少塵蟎滋生的4大貼士：

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責任編輯：羅嘉欣

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