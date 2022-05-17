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【乘風破浪的姐姐】Twins宣布正式加入　容祖兒發文力撐阿Sa阿嬌

娛樂 18:55 2022/05/17

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容祖兒力撐Twins。

人氣音樂競賽節目《乘風破浪》官方網站今日公佈新一輯節目名單，於5月20日首播的30位參賽姐姐陣容亦正式公開。眾多「姐姐」中，Twins的加盟十分引人注目。

在較早前的節目路透中，Twins的阿Sa蔡卓妍及阿嬌鍾欣潼同時現身就曾引起網友熱議，不少粉絲、網民直言十分期待兩位「姐姐」的合體演出，同時亦渴望看到二人分組對決相愛相殺的場面。

官方釋出名單後，Twins立即同時登上各大網上平台的熱搜榜，阿嬌亦化身rapper於社交平台出post，「我是鍾欣潼，來乘風破浪的，來調整心態的⋯⋯」更自嘲「順便減肥的，問我怎麼做到的，你看就知道了。」十分搞笑。

對於這次參賽，阿Sa亦於社交平台分享感受，謂自己從小便喜歡唱歌，但永遠都唱得不夠，「仔細想想確實離開舞台好久啦，我也有些想念在舞台的感覺了～ 這一次，想讓大家重新聽到我的歌聲，那怕是前浪也可以乘風破浪。」

Twins參賽，身為節目「師姐」的容祖兒亦出post替二人打氣，「我親愛的SaSa嬌嬌也參加乘風破浪啦，作為『學姐』來為你們打call！加油加油！還記得去年參加節目時我經常打電話給你們，今年我的手機也24小時為們們開機哦！」認真好姊妹。

最新影片：林希靈陳安立訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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