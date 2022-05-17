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【架構重組】劉兆佳稱須防止副司長角色不清　議員認同增副司長強化管治

政治 20:08 2022/05/17

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劉兆佳稱，要防止副司長角色不清。（經濟日報資料圖片）

行政會議通關架構重組方案，包括增添3名副司長。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，改動有利強化政府領導，但特首要釐清與司長及副司長的關係，並要確保副司長工作，得到支持及配合。

劉兆佳指出，政治官員數目大增，有利強化領導及駕馭行政機關和公務員隊伍，也更有能力在政治上爭取話語權。他又估計，內外形勢複雜下，司長工作會愈見繁重，副司長的設立會有所幫助，而且他估，日後會有不少重大政策項目，涉及跨部門合作及資源調配，所以有需要設立副司長。

今次改組未有提及重設中央政策組。劉兆仕估計，新的政策研究組會設於特首辦內，直接向特首負責，幫助了解及處理國際、國內及香港形勢。

另外，經民聯立法會議員林健鋒指，設立副司長有助提升政治管治效能，強化頂層治理統籌協調工作，產生更大協同效應。

新民黨立法會議員葉劉淑儀則稱，政務司司長和財政司司長以往經常出席會議，並沒有太多時間，用作內部統籌工作，期望增設副司長可加強政府內部協調。

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記者：陳宛彤

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