【城大校長】郭位明年5月退休　校董會委任新加坡國立大學副校長梅彥昌接任

▲ 城大現任校長郭位，校董會主席黃嘉純，及下任校長梅彥昌。（城市大學）

香港城市大學現任校長郭位將於明年5月任滿退休，城大校董會今日（17日）通過任命現任新加坡國立大學常務副校長（創新與企業）梅彥昌為下任校長接任。

▲ 梅彥昌被委任為城大下任校長。（城大提供。）

城大指，梅彥昌教授是一位在高等教育界具有才華的領導者及傑出的學者，現任新加坡國立大學常務副校長（創新與企業）。城大指梅是一位充滿熱誠的發明家，把高性能生物材料應用到醫學器材上。他創立了多間衍生公司，把心血管，眼睛及外科移植技術商業化。其中，可定制的疝網獲得美國食品藥品管理局批准；最近新冠病毒拭子設計亦獲歐洲合格認證。梅還在2013年榮獲「總統科學與科技獎」，這是新加坡科研界最高榮譽獎項，突顯其對國家科學與工程領域的卓越貢獻。

城大表示，梅不僅專注於世界級教育、科研及創新發展，亦有相當豐富的大學管理經驗；同時在科創轉型和招攬人才方面亦有備受肯定的成就。梅對與內地合作發展有相當重要的經驗，最近他便帶領新加坡國立大學與中國多個市政府建立大型合作協議，成為其中一所與國內合作規模最大的境外大學。

梅彥昌指，他祖籍廣東以西的四邑縣。跟很多香港人一樣，梅彥昌的父親在四邑出生，當時因家境貧困而移居到新加坡謀生。他在1980年畢業自澳洲亞莫納什大學，考獲工程學士（材料工程）學位，在1987年考獲新加坡國立大學博士學位。他現時是亞太區材料學院的院士﹔新加坡工程師學院創始院士﹔同時榮獲倫敦帝國學院所頒發的醫學院院士榮銜及英格蘭羅浮堡大學名譽博士學位。

城大遴選委員會和提名委員會自2021年秋季已展開嚴謹而緊湊的全球及本地招聘工作，按照嚴格訂下的準則向校董會推薦人選。經過長達多月的「三個層次」─遴選、提名及委任程序，再按照城大條例由校董會委任新一任校長。梅彥昌在獲校董會委任前與城大各界別會面及交流意見，亦得到各界別的正面及踴躍回饋。城大校長郭位十分歡迎及肯定他的繼任人，認為梅彥昌擁有豐富的學術和管理經驗，能夠穩步地帶領城大開創新一頁。

城大校董會主席黃嘉純宣佈新校長任命時表示，對於梅彥昌接替郭位成為下任校長，感到非常高興。他說：「像梅教授同時具備超卓國際視野和出色領導才能的學者實在少見。我很有信心梅教授可以在郭位校長奠定的穩固根基下，帶領城大再創學術卓越成就的新高峰。」

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責任編輯：袁澍