【藥物安全】東興堂、國盛行兩批中藥驗出有機磷農藥　大量攝取或影響神經系統

▲ 東興堂、國盛行兩批中藥驗出有機磷農藥，大量攝取或影響神經系統。（政府新聞處）

衞生署今日（17日）同意持牌中藥材批發商「香港東興堂科技發展股份有限公司」和「國盛行有限公司」分別自願從市面收回兩批中藥材，包括一批「山茱萸」（批次編號：20180301）及一批「澤瀉」（批次編號：63022110），因其經煎煮後的藥湯被驗出有機磷農藥。

衞生署在進行市場監測時，取得上述兩款中藥材的樣本並進行化驗。政府化驗所的化驗結果顯示，兩款樣本經煎煮後的藥湯均被驗出有機磷農藥（每千克「山茱萸」藥材含0.14毫克三唑磷，以及每千克「澤瀉」藥材含0.26毫克三唑磷和0.15毫克毒死蜱）。根據香港中醫藥管理委員會中藥組制定的標準，中藥材經煎煮後的藥湯不容許驗出三唑磷及毒死蜱殘留。

衞生署發言人指，按樣本驗出的農藥殘留量，在一般治療疾病的情況下，不會對服用人士的健康造成不良影響。然而，市民如長期大量攝取三唑磷或毒死蜱，可能會影響神經系統。署方至今沒有接獲與上述中藥材有關的不良反應報告，現正繼續調查個案。

發言人補充，煎煮中藥材前，市民應用清水適當地沖洗中藥材以清除其表面污垢，確保中藥材乾淨衞生，並將中藥材於清水充分浸潤後才煎煮。

根據《中醫藥條例》（第549章），「山茱萸」和「澤瀉」均為附表2中藥材。「山茱萸」屬山茱萸科植物山茱萸的成熟果肉，其功能為補益肝腎；而「澤瀉」屬澤瀉科植物澤瀉的塊莖，其功能為利水滲濕。

初步調查顯示，上述批次的中藥材均從內地進口。東興堂（5188 8631）和國盛行（2547 1166）已分別設立熱線接受相關查詢。衞生署會密切監察相關的收回情況。

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第52條，任何人售賣藥物而其性質、物質或品質與購買人所要求的藥物所具有者不符，最高罰則為罰款10,000元和監禁3個月。待調查完成後，衞生署會就檢控事宜徵詢律政司的意見，亦會將個案轉介管委會考慮採取紀律行動。

衞生署呼籲市民若曾購買上述中藥材，應立即停止服用，並於辦公時間內送交觀塘巧明街100號Landmark East友邦九龍大樓16樓衞生署中醫藥規管辦公室銷毀。曾使用上述中藥材並感到不適的市民，應徵詢醫護人員的意見。

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記者：黃穎津