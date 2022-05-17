【私房菜群組】爆疫觀塘御善私房菜涉違規飲食　食環署跟進調查未發現違規

▲ 觀塘御善私房菜。(陳國峰攝)

觀塘御善私房菜再增9宗確診個案，該群組目前累計有20人染疫。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，爆疫當晚有人「進食飲嘢」，該私房菜僅持食物製造廠牌照，已轉介食環署跟進；食環署稱，今日（17日）再巡查上址，發現該處所未有營業。

歐家榮說，調查所得目前43名客人曾到訪該處聚會、進行工作會議、與商業伙伴交流等，亦有個案透露當晚曾進食，有慶功及試食會，私房菜另有4名職員及2名負責人。至於私房菜有否違反處所指引，歐家榮指該處領取食物製造廠牌照，已轉介食環署跟進。

食環署回應指，根據記錄御善私房菜持有署方簽發的食物製造廠牌照，昨日曾聯絡處所持牌人並進入處所內巡查，沒有發現違反《食物業規例》（第132X章）、《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章）等規例的情況。

署方今日再巡查上址，發現該處所未有營業，會繼續留意上址情況及採取適當跟進行動。署方亦已與衞生防護中心就這宗個案溝通並要求提供協助，現正作出適切的調查工作。

根據《食物業規例》（第132X章），食物製造廠是指涉及配製食物出售供人在該食物業處所以外進食的食物業，而任何涉及出售膳食或非瓶裝的不含酒精飲品（涼茶除外）供人在其處所內進食或飲用的食物業處所，須領有食肆或工廠食堂牌照。任何人在未領有所需的食肆或工廠食堂牌照下出售食物或飲品供人在其處所內享用，即屬犯罪，會被檢控。違例者一經定罪，最高可被罰款5萬元及監禁6個月，另加每日罰款900元。

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記者：陳正怡