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【打擊起底】報道稱擬禁Telegram　私隱公署：不評論惟視乎情況採適當行動

政治 22:00 2022/05/17

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個人資料私隱專員公署稱，違反停止披露通知即構成刑事罪行。（經濟日報資料圖片）

有報道指，個人資料私隱專員公署正考慮，首次引用《個人資料（私隱）條例》中，停止或限制市民接達Telegram。私隱公署指，不會就個別個案執法行動作評論，但會視乎「起底」訊息的數量及頻密性，採取適當的執法行動。

公署續指，會採取適當行動，以打擊非法「起底」行為，減低對受害人的傷害，而根據私隱條例，違反停止披露通知，即構成刑事罪行。去年港府修訂私隱條例，將「起底」刑事化，並賦予私隱專員法定權力，發出停止披露通知，要求電子平台移除信息等。

立法會政制事務委員會主席周浩鼎稱，現時仍有不少警員家屬等，仍受到「起底」滋擾，認為有責任保護他們，倘Telegram仍繼續違法，認為只有禁止其使用，才能杜絕「行底」。

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責任編輯：陳宛彤

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