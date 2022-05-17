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【加學費】料受提早「暑假」衝擊　440幼園擬加費涉幼教計劃校倍增

社會 22:42 2022/05/17

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約300間參加幼稚園教育計劃的學校已申請加學費，比去年多1倍。（資料圖片）

疫情下幼稚園營運大受影響，至少有約440間幼稚園申請在9月加學費，其中約300間有參加幼稚園教育計劃，較去年升1倍，佔學校總數近半。有校長反映第5波疫情下提早放「暑假」，導致再爆退學潮，令幼稚園營運雪上加霜，相信不少學校為支付教師薪金等成本而申請加費。

教育局今日（17日）表示，截至4月，約760間參加幼稚園教育計劃的幼稚園當中，約740校已遞交新學年學費建議，約300間申請加學費，比去年同期150宗申請多出1倍；另有3間申請減學費、約440間凍結學費。無參加計劃的幼稚園之中，約140間申請加學費、1間申請減學費，其餘約100間凍價。教育局現正進行審核，會盡早通知學校核准的學費，又強調參加計劃的幼稚園所得資助「應該不會因暫停面授課堂而減少」。

暫停面授再爆退學潮　冀應付薪金

教聯會副主席、幼稚園校長林翠玲表示，學校每個月尾要向教育局「報數」，暫停面授引發更多學生退學，按人頭資助隨即相應減少，但學校仍要支付教師薪金，令學校陷入財政困難。她續指，其學校已申請來年增加5%學費，避免遞交大量文件，惟相信最終獲批加幅也不夠支援營運開支，料新學年學界仍要面對收生不足、縮班及裁員等，「大家都會睇到啲冰霜、冰雪」。

本報向多個辦學團體查詢，仁濟醫院表示，轄下12間參加計劃的幼稚園之中，4校擬加學費，其餘凍結學費，並形容各屬校經營情況與第5波疫情前差異不大。保良局未有透露申請數字，指49間屬校之中，個別學校因校本需要申請調整學費，原因包括營運費用調整、增加活動開支及校舍保養維修等。東華三院則指，屬下18間幼稚園半日班早已免收學費，為關顧家長在疫情下的困難，新學年所有全日班不會調整學費。

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記者：馮琪雅

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