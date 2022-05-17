【加學費】38直資學校申請加學費　聖保羅男女IB逼近10萬另有名校加7%

▲ 聖保羅男女中學學費擬上調2%。（資料圖片）

直資學校學費加風再起。教育局最新公布接獲38間直資學校申請於新學年加學費，佔全港直資學校總數逾半，為爆疫2年多以來最多。傳統名校聖保羅男女中學及聖保羅書院加幅分別為2至3%，聖保羅男女中學解釋要維持師生比及疫下更新軟硬件設備等；平民直資名校英華書院則加約7%、平均每月學費多約170元。

教育局3月發出2022/23學年直資學校調整學費申請信函，局方今（17日）表示截至上周二（10日），共收到38份調整學費申請及42份不調整學費通知書。按全港目前有71間直資學校，當中9間屬中學暨小學須分開申請，申請加學費申請佔總數80校約一半。

新冠疫情持續兩年多，今年加學費申請宗數，較去年27宗多出4成，亦多過前年23宗，仍少過2019年尚未爆疫時的48宗。局方稱，會按既定程序處理有關申請。

部分傳統名校申請加幅溫和，聖保羅書院全年學費加至41,400元，加幅2.48%。聖保羅男女中學則加2%，小學學費增至64,300元，中學本地課程增至65,800元，國際文憑課程（IB）則為98,500元，校方稱過去兩年面對新冠疫情挑戰，學校不斷更新資訊科技硬件及軟件基礎設施，包括在所有教室安裝智能電視機，提升網絡系統及加強電子教學效能及應用等，學校亦為維持極佳師生比例，中、小學分別為1︰9.1及1︰7.8，有關建議獲家長教師會接納，獲校董會認真考慮通過。拔萃女書院則繼續凍價，學費38,000元，拔萃男書院至截稿前則未有回覆。

有「平民直資」之稱的傳統名校英華書院擬加7%學費至24,000元，實際增加金額1,712元、每月多約170元。身兼直資學校議會主席、英華書院校長陳狄安解釋，學校過往3年無加學費，主要考慮到按人頭資助額不足以追回上漲成本，強調如非必要也不會申請加學費。

至於提供全港最貴直資IB課程的啓思中學擬加2.7%，IB加至136,590元，中一亦加至87,160元。

陳狄安指，退學潮下普遍直資學校都有學生流失，但不少學額空缺已填補，相信並非加學費最重要因素，認為一般直資學校最大財政壓力是源於政府資源增幅減少，2020/21學年按額資助按年增0.38%，比上一年度增幅大減9個百點，更是近10年來最低，料政府參考到津校疫下開支減少，而調低直資資助增幅。

福建中學附屬學校校長徐區懿華亦指「間間直資校都有好長嘅候補名單」，考慮到教師全面學位化後成本上升不少，為保持1︰10左右的師生比，學校會按通脹申請加學費，每月多幾十元學費，另外緊縮開支，與家長共度時艱。

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記者：馮琪雅