【強制檢測】40處納入強檢西環佔10廈　太古城海怡半島黃埔花園日出康城上榜【附名單】

▲ 40處納入強檢西環佔10廈。資料圖片

政府17日深夜引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間(5月11日至17日期間)曾身處40個指明地方的人士，須接受強制核酸檢測；須強檢的40幢大廈，以西環一帶大廈佔最多，共有10幢大廈上榜，分布於堅尼地城、西營盤及石塘咀一帶，包括加惠臺1座及2座。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】

▲ 須強檢的40幢大廈，以西環一帶大廈佔最多，包括加惠臺1座及2座。資料圖片

任何人於5月11日至17日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月17日或18日檢測，指明地點如下：

40幢強檢大廈 (初步陽性檢測個案╱陽性檢測個案曾到訪)：

堅尼地城加惠民道29號加惠臺 1 座

堅尼地城加惠民道29號加惠臺 2 座

堅尼地城士美菲路12號文光閣

堅尼地城士美菲路71號嘉輝花園 D 座

堅尼地城爹核士街 34-42號先施西環大廈

堅尼地城西祥街 2 號寶翠閣 B 座

西營盤高陞街80 號俊陞華庭

西營盤干諾道西 165-166號偉景閣

西營盤皇后大道西 263 號和益大廈

石塘咀皇后 大道西 518-520 號聯華大廈

灣仔軒尼詩道 418-430 號友光大廈

北角炮台山道32 號富澤花園富慧閣

鰂魚涌太古城翠榕閣

筲箕灣耀東邨耀昌樓

香港仔石排灣邨碧銀樓

鴨脷洲海怡半島美軒閣

將軍澳日出康城領都 1 座

油塘草園街 8 號嘉賢居

藍田平田邨平旺樓

牛頭角佐敦谷北道 3 號偉景樓

土瓜灣安和園安泰大廈

紅磡黃埔花園百合苑 7 座

油麻地文滙街 2-8 號及文英街 1-7 號文華樓前座

深水埗青山道 25-35 號永勝大樓

深水埗富昌邨富旺樓

長沙灣寶熙苑榮熙閣

長沙灣海麗邨海和樓

葵涌祖堯邨啟敬樓

葵涌安蔭邨澤蔭樓

荃灣綠楊新邨 C 座

荃灣梨木樹邨健樹樓

深井碧堤半島 8 座

屯門友愛邨愛曦樓

天水圍栢慧豪廷 9 座

元朗元朗泰衡街 4 號大興大廈 A 座

馬鞍山頌安邨頌智樓

沙田廣林苑馥林閣

粉嶺景盛苑欣景閣

粉嶺雍盛苑雍萃閣

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責任編輯 李志強