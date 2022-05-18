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【強制檢測】40處納入強檢西環佔10廈　太古城海怡半島黃埔花園日出康城上榜【附名單】

社會 00:40 2022/05/18

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40處納入強檢西環佔10廈。資料圖片

政府17日深夜引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間(5月11日至17日期間)曾身處40個指明地方的人士，須接受強制核酸檢測；須強檢的40幢大廈，以西環一帶大廈佔最多，共有10幢大廈上榜，分布於堅尼地城、西營盤及石塘咀一帶，包括加惠臺1座及2座。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁

須強檢的40幢大廈，以西環一帶大廈佔最多，包括加惠臺1座及2座。資料圖片

任何人於5月11日至17日期間，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月17日或18日檢測，指明地點如下：

40幢強檢大廈 (初步陽性檢測個案╱陽性檢測個案曾到訪)：

  • 堅尼地城加惠民道29號加惠臺 1 座
  • 堅尼地城加惠民道29號加惠臺 2 座
  • 堅尼地城士美菲路12號文光閣
  • 堅尼地城士美菲路71號嘉輝花園 D 座
  • 堅尼地城爹核士街 34-42號先施西環大廈
  • 堅尼地城西祥街 2 號寶翠閣 B 座
  • 西營盤高陞街80 號俊陞華庭
  • 西營盤干諾道西 165-166號偉景閣
  • 西營盤皇后大道西 263 號和益大廈
  • 石塘咀皇后 大道西 518-520 號聯華大廈
  • 灣仔軒尼詩道 418-430 號友光大廈
  • 北角炮台山道32 號富澤花園富慧閣
  • 鰂魚涌太古城翠榕閣
  • 筲箕灣耀東邨耀昌樓
  • 香港仔石排灣邨碧銀樓
  • 鴨脷洲海怡半島美軒閣
  • 將軍澳日出康城領都 1 座
  • 油塘草園街 8 號嘉賢居
  • 藍田平田邨平旺樓
  • 牛頭角佐敦谷北道 3 號偉景樓
  • 土瓜灣安和園安泰大廈
  • 紅磡黃埔花園百合苑 7 座
  • 油麻地文滙街 2-8 號及文英街 1-7 號文華樓前座
  • 深水埗青山道 25-35 號永勝大樓
  • 深水埗富昌邨富旺樓
  • 長沙灣寶熙苑榮熙閣
  • 長沙灣海麗邨海和樓
  • 葵涌祖堯邨啟敬樓
  • 葵涌安蔭邨澤蔭樓
  • 荃灣綠楊新邨 C 座
  • 荃灣梨木樹邨健樹樓
  • 深井碧堤半島 8 座
  • 屯門友愛邨愛曦樓
  • 天水圍栢慧豪廷 9 座
  • 元朗元朗泰衡街 4 號大興大廈 A 座
  • 馬鞍山頌安邨頌智樓
  • 沙田廣林苑馥林閣
  • 粉嶺景盛苑欣景閣
  • 粉嶺雍盛苑雍萃閣

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責任編輯　李志強

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