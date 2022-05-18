【可口可樂】疫情回穩生意跌幅收窄至單位數百分比　網店賣玻璃樽飲品首周售逾千箱

▲ 楊小慧指，港人對玻璃瓶汽水情有獨鍾。（黃建輝攝）

香港太古可口可樂董事兼總經理楊小慧年半由內地獲調配回港，領導香港市場。她指在疫情下過去兩年生意較浮動，單在第5波疫情食肆方面的生意便已跌3成，不過隨着疫情漸穩及政府放寬社交距離措施，整體生意跌幅已收窄至個位數字百分比。而她接任後亦大力推動可口可樂eShop的發展，落實更多網店的行銷政策，包括在網店預購偶像Anson Lo代言的OOHA汽水等，讓網站用戶量較接手前大增6倍。

楊小慧又提到，港人對玻璃瓶汽水情有獨鍾，當網店同時供商務及家用客戶購買玻璃樽飲品時，首周便已賣出逾千箱，吸引近千用戶訂購，當中不少為新用戶。

在楊小慧眼中，香港飲品市場仍有很多發展空間，故公司投資了全新的無菌生產綫，除了製作汽水，還可以製作有汽的茶及果汁，為飲品創新提供更多可能性，未來將研發更多創意產品予消費者，以取得更多飲品市場份額。

她同時提及，公司在葵涌設置新的第二物流中心，將在7月投入服務，預計可提升60%儲貨空間；她解釋，新物流中心選址與超級市場及便利店等主要客戶的中央貨倉接近，「早前已與超市等大客戶溝通，若將來知道會封城，便盡可能先儲多點貨在他們的中央倉，讓他們到時仍有貨可賣，所以第二物流中心也可起作用。」

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記者：黃小冰