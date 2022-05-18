【人物訪問】太古可樂「一姐」立足內地市場逾20年　勉港青北闖發展謹記多溝通、保持開放態度

▲ 香港太古可口可樂董事兼總經理楊小慧。（黃建輝攝）

香港太古可口可樂董事兼總經理楊小慧24年前把握先機，請纓到內地協助管理國內飲品業務市場，先後帶領廣東、河南及福建團隊，形容期間有很多「奇難雜症」，憑多溝通及開放的處事作風，成功立足，逐步由市場服務經理晉升至董事及總經理。她鼓勵香港年輕人到內地發展，提醒兩地文化不一，謹記多溝通、真誠待人，並保持開放及虛心學習的態度。

楊小慧是土生土長的香港人，大學期間就讀工商管理學系，1995年剛畢業便加入太古飲料的管理培訓生計劃，並在1998年向公司請纓回內地工作，「當時不是很多人願意回去工作，因生活水平及環境非如現在般現代化，但個人認為內地市場大，早點到這市場工作及累積經驗，對個人將來發展會有很大幫助。」

24年前請纓赴內地 助管理業務

在內地工作逾20年的楊小慧，主責銷售職務，分別在廈門、廣州、鄭州及惠州擔任要職，逐步由市場服務經理、區域經理等晉升至董事兼總經理，更曾帶領廈門可樂廠取得「最佳裝瓶廠金獎」，銷售及管理均冠絕全國。她形容內地市場機會多，可擴闊眼界，鼓勵香港年輕人可考慮回內地發展，亦憑自身經驗提醒兩地文化不一樣，需要更多的溝通、聆聽，真誠待人，和保持開放的態度方能立足。

楊小慧憶述，到鄭州時為與同事培養感情，花不少時間適應當地餐桌文化，因鄭州人愛喝白酒，飲宴及聚餐上亦必玩「魚頭酒遊戲」，侍應端上魚後，魚頭及魚身位置所對着的人，要分別喝不同數量的酒，整條魚最多可喝108杯，作為不愛喝酒的女生，起初頗不習慣。

惟由於同事在辦公室時多較拘謹，難以建立感情及關係，她會經常與同事聚餐，互相稱兄道弟，不分你我地開懷暢飲，冀融入及交心後可更好配合，以致後來練成好酒量，即使及後被調至其他可樂廠，也仍能保持聯絡並約定每年一聚。她強調，要在日常工作認真投入、出心出力為同事解決難題，對方可感受到你的能力。

溝通解「奇難雜症」良藥

楊小慧又形容，在內地工作期間要解決不少「奇難雜症」，而多溝通及多聆聽是解決良藥。她舉例，管理廣州可樂廠時發現，大家一直以「鬥便宜」來競爭，尤其是2公升的大枝裝可樂賣得很便宜，惟如此下去公司無法維持盈利，遂向公司提出提價及轉換包裝策略，逐步修訂各包裝飲品的價錢，並將銷售焦點着眼在較大盈利的罐裝產品，減少大枝裝飲品的佔比及促銷頻率等，以調整消費者的行為。

她坦言轉變之大，惹來不少前線員工的質疑及銷售上的短期「陣痛」，但透過長時間的溝通協調也成功扭轉困局，除了與公司同事保持溝通，清晰告知改變的原因及可見的成果外，她亦刻意與所有銷售經理開會，聆聽他們的難處，並分享過往銷售策略的實際盈利能力，讓他們明白背後原因，也會透過前銷售員與客戶協調，確保同一區域的客戶均同時間提升零售價，免有差異致客戶流失；讓各方逐漸理解新策略並有信心，同時以實際的業績增長去作證明。

「只要相信就能看見」一直是楊小慧的信念，當她相信所做之事是正確及可帶給自己價值時，便會放膽去試和堅持做好，她勉勵年輕人也要保持心態開放。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰