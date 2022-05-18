【著數優惠】銅鑼灣日式燒肉店午市套餐買一送一 人均35元歎惹味日式咖喱吉列豬扒飯
日式燒肉放題專門店燒鬼，座落於銅鑼灣心臟地帶，為一眾肉食愛好者提供性價比高的燒肉。餐廳最近推出一連串優惠，以超抵價就可品嘗到高質素的日式美食。
優惠一：午市套餐買一送一 ，低至人均34.5元起
餐廳提供5款不同的特色午市套餐，凡於星期一至五期間惠顧即可享買一送一優惠（贈送午市套餐以低價為準），午市套餐均配上和風沙律及三文魚味噌湯，絕對抵食。其中最抵首選是69元的日式咖哩吉列豬扒飯或和風牛肉飯定食，折實後人均只需34.5元就可以食得到。
日式咖喱吉列豬扒飯，以酥脆的吉列豬扒配以微辣惹味的日式咖喱汁，絕對成為佐飯佳品。和風牛肉飯定食，選用來自美國Prime牛小排，肉味濃郁具鮮味十足，還配上清甜的菇菌及蜜糖豆，配搭滋味且營養豐富，人氣首選。
愛吃香口炸物則推介炸蝦雜錦天婦羅配稻庭烏冬（冷/熱）（88元），即叫即炸的天婦羅香脆而不油膩，恰到好處的酥脆口感令人一試難忘！
另外還有三文魚雜錦丼飯（118元），配以肥美肉厚的三文魚刺身、明太子及帶子等時令魚鮮，鮮味十足及入口即溶！
最後一款是照燒鹿兒島A4和牛定食（198元），選用鹿兒島直送的優質A4和牛入饌，啖啖肉味香濃！即使以買一送一優惠，也只不過人均100元左右就食得到，物有所值。
若然意猶未盡，還可以優惠價加配多款精美小食，為午餐增添非凡日式滋味。推介芝士年糕（24元/2件）、明太子雞翼（38元/2隻）、自家製山葵餃子（15元/4件）、章魚燒（15元/3件）。
優惠二：壽星大晒！四人同行一人免費
凡於5月生日的壽星仔/女，只要在星期一至五的晚市時段及星期六、日午市及晚市時段訂座及惠顧$398牛海姬或$628百鬼夜行套餐，出示有效的身份證明文件，即可享四人同行，一人免費的生日尊屬優惠。
優惠三：晚市半價優惠！二人同行一人半價
燒肉要食得夠盡興，推介$398的精品燒肉放題套餐！由即日起至5月31日前，凡惠顧此放題套餐並於晚上7點前離座及結賬，即可享二人同行，一人半價至抵優惠（原價$398/位）！
優惠四：晚市送價值38元越南大虎蝦
凡預訂晚市燒肉放題，每位客人均可贈送新鮮越南虎蝦乙隻（價值38元/隻），每隻長達10至12cm，鮮味彈牙。每日數量有限，先到先得，送完即止。
備註：各項優惠不能同時使用。
燒鬼
地址：銅鑼灣駱克道459-461號The L. Square 9樓
電話：2856 0226
記者：招美寶