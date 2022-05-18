【著數優惠】銅鑼灣日式燒肉店午市套餐買一送一　人均35元歎惹味日式咖喱吉列豬扒飯

▲ 日式燒肉放題專門店燒鬼餐廳於星期一至五期推出午市套餐買一送一優惠，原價69元的日式咖喱吉列豬扒飯，折實後人均只需34.5便食到。（餐廳提供）

日式燒肉放題專門店燒鬼，座落於銅鑼灣心臟地帶，為一眾肉食愛好者提供性價比高的燒肉。餐廳最近推出一連串優惠，以超抵價就可品嘗到高質素的日式美食。



優惠一：午市套餐買一送一 ，低至人均34.5元起

餐廳提供5款不同的特色午市套餐，凡於星期一至五期間惠顧即可享買一送一優惠（贈送午市套餐以低價為準），午市套餐均配上和風沙律及三文魚味噌湯，絕對抵食。其中最抵首選是69元的日式咖哩吉列豬扒飯或和風牛肉飯定食，折實後人均只需34.5元就可以食得到。

日式咖喱吉列豬扒飯，以酥脆的吉列豬扒配以微辣惹味的日式咖喱汁，絕對成為佐飯佳品。和風牛肉飯定食，選用來自美國Prime牛小排，肉味濃郁具鮮味十足，還配上清甜的菇菌及蜜糖豆，配搭滋味且營養豐富，人氣首選。

▲ 午市套餐有不同選擇，包括和風牛肉飯定食。（餐廳提供）

愛吃香口炸物則推介炸蝦雜錦天婦羅配稻庭烏冬（冷/熱）（88元），即叫即炸的天婦羅香脆而不油膩，恰到好處的酥脆口感令人一試難忘！

另外還有三文魚雜錦丼飯（118元），配以肥美肉厚的三文魚刺身、明太子及帶子等時令魚鮮，鮮味十足及入口即溶！

最後一款是照燒鹿兒島A4和牛定食（198元），選用鹿兒島直送的優質A4和牛入饌，啖啖肉味香濃！即使以買一送一優惠，也只不過人均100元左右就食得到，物有所值。

若然意猶未盡，還可以優惠價加配多款精美小食，為午餐增添非凡日式滋味。推介芝士年糕（24元/2件）、明太子雞翼（38元/2隻）、自家製山葵餃子（15元/4件）、章魚燒（15元/3件）。



優惠二：壽星大晒！四人同行一人免費

凡於5月生日的壽星仔/女，只要在星期一至五的晚市時段及星期六、日午市及晚市時段訂座及惠顧$398牛海姬或$628百鬼夜行套餐，出示有效的身份證明文件，即可享四人同行，一人免費的生日尊屬優惠。



優惠三：晚市半價優惠！二人同行一人半價

燒肉要食得夠盡興，推介$398的精品燒肉放題套餐！由即日起至5月31日前，凡惠顧此放題套餐並於晚上7點前離座及結賬，即可享二人同行，一人半價至抵優惠（原價$398/位）！



優惠四：晚市送價值38元越南大虎蝦

凡預訂晚市燒肉放題，每位客人均可贈送新鮮越南虎蝦乙隻（價值38元/隻），每隻長達10至12cm，鮮味彈牙。每日數量有限，先到先得，送完即止。

▲ 凡預訂晚市燒肉放題，每位客人均可贈送新鮮越南虎蝦乙隻（38元/隻）。（餐廳提供）

備註：各項優惠不能同時使用。

燒鬼

地址：銅鑼灣駱克道459-461號The L. Square 9樓

電話：2856 0226

記者：招美寶