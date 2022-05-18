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【傷人案】梅窩兩男疑爭執遭多人持刀襲擊受傷　警追緝兩名涉案男子

社會 09:06 2022/05/18

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（資料圖片）

梅窩發生打鬥傷人案，2名男子受傷同被捕。

事發在大嶼山南分區銀樹街一個迴旋處，警方今日（18日）凌晨12時15分接報，指一名28歲男子懷疑被約十人以刀襲擊，人員接報到場，男子全身多處傷，清醒被送往梅窩診所治理。人員其後在診所發現另一名29歲男子全身多處傷，自行求醫。

經初步調查，相信28歲男子早前與29歲男子及另外兩名男子因瑣事爭執而被以手襲擊。其後28歲男子曾一度手持兩把刀，兩名男子則逃去。受傷2名男子涉嫌襲擊致造成實際身體傷害被捕，28歲男子則同時涉嫌藏有攻擊性武器。案件交由大嶼山警區刑事調查隊第一隊跟進。

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責任編輯：余思嵐

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