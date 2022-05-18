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【封區檢測】港府圍封3棟大廈　西環邨西苑臺再遭圍封【不斷更新】

社會 18:39 2022/05/18

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觀塘樂華北邨秉華樓昨圍封強檢，發垷3宗陽性個案。(陳國峰攝)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【18:35】西環邨西苑臺圍封強檢

政府下午6時半起圍封堅尼地城西環邨西苑臺，目標是在明日（19日）上午約10時完成行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

政府發言人表示，根據第599J章，政府可按防疫需要，作出限制與檢測宣告。政府審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，通過風險評估，決定繼上星期後再就西環邨西苑臺作出限制與檢測宣告。

【17:35】觀塘安泰邨景泰樓圍封強檢

觀塘安泰邨景泰樓自今午5時30分起被指明為「受限區域」，不包括位於該處的停車場及地下高層的幼稚園，政府目標是在明日（19日）約中午12時完成行動。視乎檢測結果，行動或會延長。
 
政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上11時30分前接受檢測。

【17:30】粉嶺嘉盛苑嘉耀閣圍封強檢

政府自今午5時30分起，限制在粉嶺嘉盛苑嘉耀閣為指明「受限區域」，不包括位於地下的幼稚園。受檢人士要於今晚11時30分前接受檢測。政府目標是在明日（19日）上午約10時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。
　　 
政府發言人表示，政府審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，通過風險評估，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。　　 

【10:30】

觀塘樂華北邨秉華樓共檢查了227名受檢人士的檢測報告，未發現有人未進行強制檢測。

【08:30】觀塘樂華北邨秉華樓約0.2%住戶染疫

觀塘樂華北邨秉華樓約1001名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現3宗陽性檢測個案和2宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府會向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議和消毒用品，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

政府呼籲受檢人士全力合作，登記及進行檢測，並留在家中耐心等候結果。政府會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。

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責任編輯：TOPick 港聞組

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