  • 23°C
香港時間 : 2022518日 (週三) 09:56
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【封區檢測】觀塘樂華北邨秉華樓發現3宗陽性個案　約0.2%住戶染疫【不斷更新】

社會 09:15 2022/05/18

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

(陳國峰攝)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【08:30】觀塘樂華北邨秉華樓約0.2%住戶染疫

觀塘樂華北邨秉華樓約1001名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現3宗陽性檢測個案和2宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府會向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議和消毒用品，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

【TOPick診症室】初生嬰患膽道閉鎖須手術　部分人最終要肝移植

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活
資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：TOPick 港聞組

相關文章

【強制檢測】40處納入強檢西環佔10廈　太古城海怡半島黃埔花園日出康城上榜【附名單】
今日 00:40
【強制檢測】40處納入強檢西環佔10廈　太古城海怡半島黃埔花園日出康城上榜【附名單】
【傷人案】梅窩兩男疑爭執遭多人持刀襲擊受傷　警追緝兩名涉案男子
今日 09:06
【傷人案】梅窩兩男疑爭執遭多人持刀襲擊受傷　警追緝兩名涉案男子

你可能感興趣

【強制檢測】40處納入強檢西環佔10廈　太古城海怡半島黃埔花園日出康城上榜【附名單】
今日 00:40
【強制檢測】40處納入強檢西環佔10廈　太古城海怡半島黃埔花園日出康城上榜【附名單】
【傷人案】梅窩兩男疑爭執遭多人持刀襲擊受傷　警追緝兩名涉案男子
今日 09:06
【傷人案】梅窩兩男疑爭執遭多人持刀襲擊受傷　警追緝兩名涉案男子
環境衞生 強制檢測 疫情 衞生防護中心 衞生署 觀塘

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【尚食】于榮光習京劇出身拍港片入行　與初戀妻子離婚被平分5000萬元
17:49 2022/05/17
【尚食】于榮光習京劇出身拍港片入行　與初戀妻子離婚被平分5000萬元
【聲夢傳奇2】「翻版蓮姐」出身藝術世家　趙頌宜胞兄為《造星III》冠軍折骨Ben
11:35 2022/05/17
【聲夢傳奇2】「翻版蓮姐」出身藝術世家　趙頌宜胞兄為《造星III》冠軍折骨Ben
【移民外國】全家月入4萬夫擬移民給子女更好教育　港媽憂搵唔到食雙方冷戰
12:16 2022/05/17
【移民外國】全家月入4萬夫擬移民給子女更好教育　港媽憂搵唔到食雙方冷戰