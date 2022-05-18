【放寬社交措施】聶德權料確診個案會上升　籲市民盡快打齊3針疫苗

▲ 公務員事務局局長聶德權。（資料圖片）

政府明天再進一步放寬社交距離措施【下一頁】。公務員事務局局長聶德權今日（18日）表示，截至上個月底，剔除染疫後康復人士，仍有約100萬人未接種第三劑，籲市民盡快完成接種3劑疫苗。

聶德權接受電台訪問時指，3歲以人口已接種第一劑有91.7%、接種第二劑有86%，有達到高接種率，現時有347萬人已接種第三劑，佔12歲人口有51.5%，已過一半，而在12歲以上人口接種第三劑有58%，近日打第三劑的人次有上升，5月份至今已打了28萬劑，預約了有16萬針。他補充稱，科興疫苗打3劑才是完成接種，而復必泰疫苗打2劑後，須要再打加強劑，從數據可見，兩款疫苗完成3劑可提高保護率，減低重症，所以有需要接種3劑新冠疫苗。

他稱隨著社交距離措施再放寬，預期確診個案或爆發情況會上升，感染風險會提高，現時病毒即時繁殖率已經超過1，所以完成接種3劑很重要，而且為防疫情反彈及生活盡快復常，提高疫苗接種率是有必須的。他又指要走出疫境，須與國際及內地通關，市民接種3劑疫苗是走不了。

被問到上門接種疫苗服務情況。他則稱已登記逾2萬人士，4月26日有419隊伍到15區，為逾6千人接種疫苗，其中5千人為70歲以上長者，可見服務能幫助行動不便人士。

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記者：余思嵐