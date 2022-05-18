【潮物速報】adidas再度聯乘M&M'S推Forum Lo 84運動鞋　5月20日率先開售紅藍綠三色

▲ adidas再度聯乘M&M'S推Forum Lo 84運動鞋。

延續4月中熱賣的聯乘合作，adidas Originals和瑪氏公司旗下的朱古力品牌M&M'S，再次為經典的Forum Lo 84鞋款推出六種獨特的俏皮色彩，其靈感來自M&M'S朱古力獨特的繽紛多彩樂趣。

▲ adidas再度聯乘M&M'S推Forum Lo 84運動鞋，新推亮麗六色。（品牌提供）

adidas Originals運動品牌和瑪氏標誌性的朱古力品牌 M&M'S推出了眾人翹首以待的聯乘系列第二回，包括紅色、黃色、橙色、綠色、藍色和咖啡色的運動鞋，系列中每雙鞋均代表M&M'S不同人物的特性。

全新鞋款設計感更強並充滿樂趣，鞋面均採用摔紋皮革材質，搭配帶鋸齒狀設計的TPU三間標誌及穿孔細節鞋舌，靈感源於M&M'S。同時，鞋頭飾有「 M」通孔字樣，運動鞋內裡採用花生的淺啡色調，巧妙致敬M&M'S最受歡迎的花生口味。

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為使得外觀更加完美並更有時尚感，每雙鞋都配備印有對應的M&M'S人物圖案的鞋墊 ，亮黃色鞋盒猶如放大版的盒裝 M&M'S花生口味朱古力產品，加倍玩味。

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全新adidas Originals Forum Lo 84 M&M'S運動鞋，於5月20日起於 adidas香港官網 adidas.com.hk及指定門市發售紅色、藍色和綠色三款配色。

編輯：葉翠華