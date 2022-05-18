【出道21年】阿嬌阿Sa組Twins經歷高山低谷　Mani一直相伴：堅信妳們會一直長久下去

▲ 鍾欣潼（阿嬌）和蔡卓妍（阿Sa）組成的Twins入行21年。

由鍾欣潼（阿嬌）和蔡卓妍（阿Sa）組成的二人女子組合Twins於2000年簽約英皇娛樂，翌年5月18日正式出道，經理人為霍汶希（Mani）。Twins甫一出道便大紅大紫，阿嬌和阿Sa同時作多棲發展，並為最年輕踏上紅磡體育館以及赴歐美開唱的女子團體。

除了香港市場外，Twins曾受澳洲昆士蘭旅遊局邀請擔任代言人，且獲美國三藩市政府法定9月14日為「Twins日」，又獲來自英國的杜沙夫人蠟像館為其度身訂造蠟像，如今則忙於在內地拍攝《乘風破浪的姐姐》，在各地均獲不少粉絲支持。

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▲ （IG圖片）

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出道21年

Twins出道至今21年，阿Sa於社交平台貼出與阿嬌的合照，並說：

Happy 21st Anniversary to us 👯‍♀️

@q_gill

#有啲想聽日開個live 🤔😏

Mani多年來相伴Twins身旁，她分享多張合照回顧眾人過往的快樂時光，有感而發寫道：

翻看舊相片，原來和妳們 @choisaaaa @q_gill 已經一起擁有了這麼多美好的回憶🥰 21年前決定讓妳們兩個女以Twins組合的身份一起出道時，就堅信妳們會一直長久下去，無比驕傲妳們經歷過這麼多的珍貴時刻依舊在一起，

也無比幸運我們此時此刻還陪在彼此身邊！ 今天是妳們出道21週年紀念日，

今天也開啟新一段乘風破浪之旅的重要時刻。

重新啟航，勇敢接受挑戰，

每天都有滿滿的活力💪🏻

老母永遠做妳們堅強的後盾！老母愛你❤️ #老母愛你

#twins

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出道即成人氣王

初出道的Twins已為本地新人王，首張同名EP《Twins》於首天發售已售罄，首年推出的唱片已獲得白金銷量。

縱然樂迷一直對Twins的唱功有不同評價，其歌曲《女校男生》、《戀愛大過天》、《明愛暗戀補習社》等早已成為街知巷民的經典歌曲，其後於2002年舉行《Ichiban興奮演唱會》，成為歷史上出道時間最短便踏上紅館的女子組合，由於當年阿Sa年僅19歲，更破紀錄成為最年輕在紅館開演唱會的女藝人。

人氣高企的Twins獲公司為其設計價值過千萬的特色logo，成為英皇旗下首對可以有註冊Logo的藝人。

歌唱事業如日沖天，Twins同時亦接拍多部電影包括《這個夏天有異性》、《一碌蔗》、《我老婆唔夠秤》、《千機變》等，票房理想。

首部電視劇《齊天大聖孫悟空》由張衞健、葛民輝、許志安、楊恭如等領銜主演，當時張衛健親自邀請Twins來主演雙女主角紫蘭仙子和紫薇仙子，收視不俗。

Twins同時發展歌影視事業，穩座天后級寶座。

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玉女破滅

Twins備受各地粉絲愛載多年，惟二人先後爆出不同的負面新聞，當中阿嬌因陳冠希艷照事件以致玉女偶像形象徹底破滅，而阿Sa和鄭中基被爆秘婚及宣有已離婚亦讓外界震驚，一度令Twins跌至谷底。

Twins的情路十分波折，阿嬌閃嫁台灣整容醫生賴弘國並舉行世紀婚禮，可惜二人最終離婚收場。阿Sa於離婚後曾與陳偉霆發展姐弟戀，戀情結束後亦被指與香港知名豪門公子石恆聰墜入愛河。

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孖女的愛

如今Twins已入行21年，當中經歷過很多高山低谷，二人的友誼如歌詞所言「一人一口氣做到未洩氣，沒法不一起。」，相信粉絲也希望她們能一直在一起。