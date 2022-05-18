【Disney+劇集】《She-Hulk》預告首曝光　《變形俠醫》兩代卡士回歸

▲ 《She-Hulk》

Disney+今年有不少Marvel劇推出，除6月份有《Ms.Marvel》上線，以女版變形俠醫的主角的《She-Hulk》亦落實8月播出。《She-Hulk》首個預告上架，Tatiana Maslany主演的She-Hulk造型亦曝光。

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《She-Hulk》由全女性創作團隊製作，由曾獲艾美獎編劇獎的Jessica Gao主創，Tatiana Maslany演女主角Jennifer Walters / She-Hulk ，劇中她亦是變形俠醫Bruce Banner的表妹，因意得到了變形能力，獲得跟表哥相似的異能，成為女版變形俠醫。

據知，今次是一齣以超級英雄為主角的律政喜劇，因此預告中可見不少輕鬆場面，如Jennifer變身後，力量提升卻鬧出連串笑話。

▲ 《She-Hulk》是律政喜劇？

而劇集有不少卡士客串，除有《復仇者聯盟》由Mark Ruffalo演的Hulk外，上一代《變形俠醫》電影中由Tim Roth 演的Abomination也會回歸，此角色早前也曾在《尚氣與十環幫傳奇》中現身，未知會否有關聯。

而《奇異博士》中的Wong也會客串，跟MCU故事似有不少相連之處。