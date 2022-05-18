【惜食減廢】「惜食香港」運動及宣傳代表「大嘥鬼」9歲生日　本港人均家居廚餘棄置量減1成多

▲ 「惜食香港」運動及宣傳代表「大嘥鬼」9歲生日，本港人均家居廚餘棄置量減1成多。（黃錦星Facebook）

環境局局長黃錦星今日（18日）在社交平台表示，於2013年開始展開的「惜食香港」運動的宣傳代表「大嘥鬼」今年已經9歲了，今天正正是它的生日；而本港家居廚餘的每天人均棄置量，由當年0.37公斤，降至近年0.33公斤，減幅一成多。

黃錦星透露，香港堆填區的生活垃圾中，廚餘歷來排行第一，比重最高，佔約30%，有見及此，成立了「惜食香港」運動，與委員們集思廣益，9年前孕育了「眼闊肚窄」形象的「大嘥鬼 Big Waster」，創新活潑地推動「惜食」。

黃錦星細數當年「大嘥鬼」生動推動惜食的形象，例如唱「惜食之歌」，高歌咪「眼闊 肚窄 大嘥鬼」，並廣傳「食幾多 煮幾多」、「食幾多 嗌幾多」、「食幾多 買幾多」。他樂見移風易俗，例如市民堂食時「食剩打包」再不會不好意思，而本港家居廚餘的每天人均棄置量，由當年0.37公斤，降至近年0.33公斤，減幅一成有多。

「大嘥鬼」漸漸深入民心，包括見於一些學校教材，亦開設了Facebook和Instagram專頁，均獲官方認證（藍色勾勾驗證徽章），黃錦星指，聞說是全球首個政府吉祥物獲頒此證，而粉絲數目，合共已逾9萬。

黃錦星指，近年「大嘥鬼」不止推廣惜食、減廢及回收，更不時化身「慳神」兼任節能慳電等宣傳，推廣減廢減排減碳，以及保育自然，配合香港力爭碳中和。

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責任編輯：李榮忠