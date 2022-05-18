此為 hket App 限定文章 免費下載即享足本內容 前往 掃描開啟: 訂戶按此，繼續瀏覽 【尚食劇透】第3集劇情預告 紫萍擔心冒名頂替會被錦衣衛發現 10:08 2022/05/18 分享： 分享： 熱門 超市大搜查 尚食 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄 ▲ 《尚食》 由許凱、吳謹言主演的《尚食》，第2集講到嵐翠為太子供應葷食遭懲處，紫萍被牽連其中，子衿上前解救險被一併抓走。 第3集（18/5） 庖廚戰戰兢兢地給太子做菜，太子對菜式點頭稱讚。 庖廚回去時，一帆檢查太子吃剩的菜式是否有肉。 紫萍擔心自己冒名頂替會被錦衣衛發現。 太子對漢王上書賑災查證一事很氣憤，瞻基提醒太子不要急於覲見，需要從長計議。 最新影片推介：林希靈陳安立專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【尚食】吳謹言舞者出身因腳傷退團 與許凱再續「延禧CP」前緣 17:45 2022/05/16 【尚食】吳謹言舞者出身因腳傷退團 與許凱再續「延禧CP」前緣 【尚食】于榮光習京劇出身拍港片入行 與初戀妻子離婚被平分5000萬元 17:49 2022/05/17 【尚食】于榮光習京劇出身拍港片入行 與初戀妻子離婚被平分5000萬元 【TVB救收視】方東昇《尋人記II》下周四推出 《尚食》吳謹言許凱「延禧CP」搶收視 13:11 2022/05/15 【TVB救收視】方東昇《尋人記II》下周四推出 《尚食》吳謹言許凱「延禧CP」搶收視 你可能感興趣 【尚食】吳謹言舞者出身因腳傷退團 與許凱再續「延禧CP」前緣 17:45 2022/05/16 【尚食】吳謹言舞者出身因腳傷退團 與許凱再續「延禧CP」前緣 【尚食】于榮光習京劇出身拍港片入行 與初戀妻子離婚被平分5000萬元 17:49 2022/05/17 【尚食】于榮光習京劇出身拍港片入行 與初戀妻子離婚被平分5000萬元 【TVB救收視】方東昇《尋人記II》下周四推出 《尚食》吳謹言許凱「延禧CP」搶收視 13:11 2022/05/15 【TVB救收視】方東昇《尋人記II》下周四推出 《尚食》吳謹言許凱「延禧CP」搶收視 尚食 TVB 電視劇