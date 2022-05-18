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【尚食劇透】第3集劇情預告　紫萍擔心冒名頂替會被錦衣衛發現

10:08 2022/05/18

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《尚食》

由許凱、吳謹言主演的《尚食》，第2集講到嵐翠為太子供應葷食遭懲處，紫萍被牽連其中，子衿上前解救險被一併抓走。

第3集（18/5）

庖廚戰戰兢兢地給太子做菜，太子對菜式點頭稱讚。

庖廚回去時，一帆檢查太子吃剩的菜式是否有肉。

紫萍擔心自己冒名頂替會被錦衣衛發現。

太子對漢王上書賑災查證一事很氣憤，瞻基提醒太子不要急於覲見，需要從長計議。

最新影片推介：林希靈陳安立專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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