【酒店衛生】6歲兒Staycation後全身出紅疹　港媽疑酒店有蟲蝨要求報告交代

▲ 港媽帶6歲兒Staycation後，兒子全身出紅疹，港媽認為與酒店有關。

本港第五波疫情緩和後，不少家長都紛紛帶子女出外遊玩和staycation，希望與孩子留下美好回憶。不過，有港媽帶6歲兒子住了一晚酒店後，斥責酒店衛生差，導致兒子身體出現紅疹，需要請5日病假，酒店亦沒有給予滿意答覆，令她十分不滿。

有港媽在facebook群組「Staycation HK Hotel - 留港宅度假 本地酒店住宿優惠」發文，她表示自己帶著6歲兒子，與另一女友人和其兒子，在4月30日入住一間酒店，入住後除了吃晚餐，其餘大部分時間都留在房間。

不過，翌日退房各自回家後，兩名小朋友身上開始出現小紅點，之後紅疹的範圍擴大，肚、背部、手腳都有，甚至有小水泡，非常痕癢。其後兩個家庭各自去看醫生，醫生告知，很大機會是受到致敏源影響，又或感染過濾性病毒，開了5日病假，令她覺得情況十分嚴重。

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港媽斥酒店沒有正視問題

港媽於是向酒店發出電郵，詳述兩名孩子的情況，指她們過去一星期只在酒店內相聚，退房後就出現紅疹，希望酒店給予回應。

希望佢哋知道我小朋友嘅情況，能夠正視問題，唔想再有下一個受害者。

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大堂經理於翌日來電，稱已為房間做全面滅蟲，但就沒有發現任何蟲蚤。經理表示可以提供滅蟲報告，港媽就要求電郵回覆。不過，後來她收到的電郵，只是重複經理所講的內容，但就沒有提供報告。

酒店亦指，由於兩名成人都沒有出現紅疹，認為與酒店的衛生無關，不過港媽就覺得，小朋友的免疫力較低，所以才出現相關情況。其後港媽再電郵要求酒店提供滅蟲報告，但就未獲回覆。

當然我都無辦法證實2位小朋友嘅問題一定同酒店衛生有關，不過只係太巧合啦，一間無正視問題嘅酒店。

帖文引起不少網民熱論，有人認為外出留宿就預了有風險，而且醫生也無法說清具體病源，致敏源的範圍大，可能是食物、亦可能是清潔劑等，難以判斷對錯。點擊睇更多網民留言：

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責任編輯：王明芳