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【ERROR成員】保錡神級演繹《東鐵過海很興奮》　網民笑爆：大埔之子跟到個beat

娛樂 11:44 2022/05/18

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東鐵過海段於剛過去的星期日（5月15日）正式開通，當日吸引一眾鐵路迷乘搭頭班車。當中有一位梁先生接受傳媒訪問時盡現興奮心情，Rap了「東鐵過海很興奮」，成為網上熱話！

向來模仿能力了得的ERROR成員吳保錡（保錡）也翻唱歌曲：「梁先生首歌真心正，我忍唔住要唱呢首歌」！

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保錡化身梁先生

保錡於今日（5月18日）凌晨時間於個人IG分享自己獻唱的短片，唱著：「東鐵過海很興奮，沙中過海很興奮，會展過海 好呀  好呀 好興奮」。保錡的頭部也隨著音樂擺動，十分投入呢！

保錡在帖文中寫道：

話說今日去跑馬地踢波
身為大埔之子
坐火車直接去到會展
真心係超級快同埋方便
加上呢幾日 梁先生首歌真心正
我忍唔住要唱呢首歌

感謝 @fungmadeit
比個R 個beat 黎唱首歌

Video 感謝 @mav99_
保弟 kai片之王

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網民：俾你笑死

保錡的帖文一出，隨即引起網民紛紛留言稱讚其搞笑、模仿功力：「返工前笑醒咗」、「完全感受到吳先生嘅興奮熱情」、「大佬，個樣百厭到呢」、「你唔好咁痴線啦」、「大埔之子跟到個beat」、「聽到個人拳頭都硬晒」、「你真係好鍾意唱歌😂😂撐你」。

曾模仿陶大宇

其實在去年尾，陶大宇憑在內地商演以獨有唱腔唱出《倒轉地球》爆紅後，曾與大宇哥合作節目的保錡也模仿對方！

他在帖文中表示：「最近大愛一首歌 不得不重唱一次 無論表情和語氣 都表現得10分到位 所以決定表演給大家看
 重複睇了100次的《倒轉地球》」。

保錡相當用心地準備自己的獨唱版、合唱版，他的表情、唱歌節奏也落力模仿。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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